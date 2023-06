Geisterfahrer verursacht Unfall auf B3 bei Bovenden

Auf der Bundesstraße 3 zwischen Göttingen und Bovenden ist es zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem mehrere Personen teils schwer verletzt worden sind. Verursacht wurde der Unfall durch einen Geisterfahrer. Das berichtet die Polizei Göttingen.

Ein 53-jähriger Göttinger war dem Polizeibericht zufolge mit seinem Ford Puma am Montag, 12. Juni, gegen 17.45 Uhr aus noch unbekannten Gründen in falscher Richtung auf die baulich getrennte Bundesstraße aufgefahren. Wenig später sei er mit einem in Richtung Bovenden fahrenden, entgegenkommenden VW Golf kollidiert. Beide Fahrzeugführer sollen noch versucht haben, dem jeweils anderen Wagen auszuweichen. Dies sei jedoch misslungen.

Beifahrerin schwer verletzt

Bei dem Zusammenstoß wurde die 56 Jahre alte Beifahrerin in dem Golf schwer verletzt. Der 62 Jahre alte Fahrer des Wagens aus Bovenden sowie der 53-jährige mutmaßliche Unfallverursacher erlitten leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B3 in Richtung Norden bis gegen 20.10 Uhr voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 26.000 Euro. Mehrere Rettungs- und Notarztwagen sowie die Freiwillige Feuerwehr Bovenden waren an der Unfallstelle im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen dauern an.