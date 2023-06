Steinaer Jugendwehr gehört zu den Besten im Kreis

Beim Kreiswettbewerb der Jugendfeuerwehren am vergangenen Sonntag bewies sich die Gruppe „Rosdorf 2“ als beste von 52 teilnehmenden Gruppen aus dem Landkreis Göttingen - und löste somit das Ticket für den Bezirksentscheid des Bezirks Braunschweig. Auf den weiteren Plätzen folgten Steina und Billingshausen.

Weiterhin konnten sich Obernjesa 1, Bovenden, Obernjesa 2, Krebeck, Obernfeld, Jühnde/Meensen, Falkenhagen/Potzwenden, Lenglern 2 und Rittmarshausen für den Bezirkswettbewerb qualifizierten, der am 2. Juli in Harlingerode im Landkreis Goslar stattfindet.

Schnelligkeit und Teamarbeit

Alle Gruppen mussten den bundeseinheitlichen Wettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr mit einem simulierten Löschangriff als technischen und einem Staffellauf als sportlichen Teil absolvieren und hierbei versuchen, möglichst wenige Fehler zu machen. Teamarbeit und Schnelligkeit waren hierfür Voraussetzung.

Kreisjugendfeuerwehrwart Alexander Otte zeigte sich beeindruckt von den hervorragenden Leistungen, welche die Jugendlichen trotz der sommerlichen Temperaturen, die am Veranstaltungstag vorherrschten, gezeigt haben. Kreisrätin Marlies Dornieden, für die der Wettbewerb ein „Heimspiel“ in ihrem Heimatort war, freute sich über die zunehmende Resonanz nach der Coronapause. Hierzu rief sie in Erinnerung, dass im vergangenen Jahr nur 25 Gruppen teilgenommen haben - am vergangenen Sonntag waren es indes 52 Teams. Sie unterstrich die Wichtigkeit der Nachwuchsarbeit für die Feuerwehren und hob hervor, dass Feuerwehrführung wie auch die Verwaltung aus diesem Grund stets hinter den Jugendfeuerwehren stünden. Bei allem Ehrgeiz, gute Platzierungen zu erreichen, dürfe aber auch der Spaß nicht zu kurz kommen.

„Rückgrat der Feuerwehren“

Andreas Diedrich, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Duderstadt, freute sich über die vielen teilnehmenden Jugendfeuerwehren und beschrieb die Kinder- und Jugendfeuerwehren als „Rückgrat der Feuerwehren“.

Kreisbrandmeister Karsten Krügener überbrachte zudem die Grüße der Feuerwehrverbände.