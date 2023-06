Einbeck: Gleich mehrere Polizeieinsätze wegen Auseinandersetzungen

Einbeck Würgen, Randale, Steine werfen: 2,5 ereignisreiche Stunden erlebt die Polizei in Einbeck am 10. Juni. Beamte werden zu drei Einsätzen gerufen

Randale, Würgen und Steine werfen: Variantenreich waren die Auseinandersetzungen in Einbeck und Dassel, zu denen die Polizei am Samstag, 10. Juni, gerufen wurde. Und dies innerhalb von nur 2,5 Stunden.

Am Samstagnachmittag erstatte ein 35-jähriger Einbecker Strafanzeige gegen einen 33-jährigen ihm bekannten Mann. Zwischen beiden sei es laut Anzeigensteller gegen 17 Uhr auf dem Spielplatz am Bäckerwall zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen.

Grund hierfür sei, so die Polizei, dass sich der 35-Jährige häufiger mit der Freundin seines Kontrahenten treffe. So auch an diesem Tag. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung wurde der 35-Jährige von dem ebenfalls aus Einbeck stammenden Mann am Hals gegriffen und gewürgt. Laut Polizeibericht konnte er sich aus dem Griff befreien und lief sofort zur Polizei. Gegen den bereits polizeilich bekannten Angreifer läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung.

In Flüchtlingsunterkunft randaliert und anschließendes Hausverbot ignoriert

Im zweiten Einsatz um 18 Uhr mussten Beamte sich um einen Randalierer in einer Flüchtlingsunterkunft in Dassel kümmern. Der 30-Jährige verhielt sich ebenfalls äußerst aggressiv gegenüber dem eingesetzten Personal. Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten stellten zudem fest, dass der aus Georgien stammende Mann erheblich alkoholisiert war.

Da er sich auch durch die Beamten nicht beruhigen ließ und zudem einem entsprechenden Platzverweis für die Unterkunft nicht nachkam, wurde er bis zu seiner Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

Mit Steinen beworfen

Schon um 19.20 Uhr folgte der dritte Einsatz. Dieses Mal wieder in Einbeck. Im Stiftspark war es zwischen vier Personen aus der Betäubungsmittelszene zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen.

Wie die Polizei berichtet, bedrohten im weiteren Verlauf drei dieser Personen, die andere mit Schlägen und warfen mit Steinen. Das 39-jährige Opfer aus Einbeck konnte weiteren Aggressionen nur durch Flucht entkommen.

Zwei der Täter trafen die alarmierten Beamten noch im Nahbereich des Tatorts an. Gegen die 33- und 35-jährigen Männer, die ebenfalls aus Einbeck stammen, wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet und bei ihnen eine „Gefährderansprache“ durchgeführt. Der dritte Täter wird derzeit noch ermittelt. Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05561-949780 bei der Polizei in Einbeck zu melden.

