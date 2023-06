Motorradfahrer bei Unfall nahe Sösetalsperre schwer verletzt

Bei einem Alleinunfall auf der B498 nahe der Sösetalsperre hat sich ein Kradfahrer schwer verletzt. Zum Transport des Verletzten kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Das berichtet die Polizei Osterode.

Ein auswärtiger Kradfahrer war den späten Nachmittagsstunden am Samstag, 10. Juni, auf der B498 in Richtung Osterode unterwegs. Dabei befand er sich auf dem gesperrten Streckenabschnitt der Bundesstraße zwischen Vorsperre und Dammkrone der Sösetalsperre. In einer Linkskurve kommt der 22-Jährige laut Polizeibericht nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Sturz erleidet der Kradfahrer eine schwere Verletzung am Bein.

Nach der Erstversorgung wird er per Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Göttingen geflogen. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.