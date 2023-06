Geklaut, getötet, überfahren: Was ist nur los mit uns?

Osterode „Wenn ich an die Nachrichten der letzten Tage denke, dann wird mir kotzübel“, schreibt Redakteurin Melina Debbeler in ihrer Kolumne.

Was genau ist eigentlich mit unserer Gesellschaft los? Wann sind wir so verroht? Oder liegt es an mir? Bin ich vielleicht zu weich geworden? Ich weiß es nicht. Aber wenn ich an die Nachrichten der letzten Tage denke, dann wird mir kotzübel.

Diese Woche war einfach zu viel

Die vergangene Woche war aus lokaljournalistischer Sicht wohl alles andere als seicht. Zuerst berichten Staatsanwaltschaft und Polizei von einem tot aufgefundenen Mann bei Dransfeld, der Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein soll. Noch während unsere Redaktion diese Informationen für unsere Leser aufbereitet, kommt die Nachricht, dass ein acht Wochen altes Affen-Baby aus einem Park am Kyffhäuser gestohlen wurde - und all das in Kombination mit einer Geschichte, die mir erst am vergangenen Samstag privat zugetragen wurde: Hier soll ein Autofahrer ein Graugans-Junges mutwillig überfahren haben.

Am Morgen, in der direkten Nachbarschaft zur örtlichen Kindertagesstätte. Zahlreiche Eltern und ihre Kinder haben das getötete Tier auf der Straße liegen sehen, als sie morgens zur Kita gegangen sind. Dass das kein schöner Anblick für die zum Teil noch sehr jungen Kinder war, das können Sie sich sicher denken. Den Aussagen zufolge soll der unbekannte Fahrer wohl zunächst langsam hinter dem auf der Straße entlang watschelnden Tier hergefahren sein - und dann die Geduld verloren und einfach aufs Gas gedrückt haben ... ohne Rücksicht auf Verluste.

Wann ist das Leben zur Nebensache verkommen?

Und jetzt frage ich Sie noch mal: Was zur Hölle ist los mit uns? Ich verstehe nicht, was hier passiert. Wann ist das Leben eines anderen - egal ob Mensch oder Tier - so zur Nebensache verkommen? Was verleitet jemanden dazu, wissentlich einem anderen (Lebewesen) das Leben zu nehmen? Und damit beziehe ich mich auf jedwede Form des „Lebensnehmens“, denn das Affen-Baby aus Straußberg hat in dem Moment, als es seiner Mama entrissen wurde, sein bisheriges behütetes Leben verloren. Wie kann man es billigend in Kauf nehmen, dass ein anderes Leben durch das eigene ignorante und egoistische Verhalten Schaden nimmt?

Ich bin überzeugt davon: Die Täter des Gewaltverbrechens bei Göttingen werden gefasst und ihrer Strafe zugeführt. Im Falle des gestohlenen Affen-Babys und der getöteten Graugans aber habe ich wenig bis keinerlei Hoffnungen, dass die öffentlichen Strafverfolgungsbehörden etwas ausrichten können, so denn es überhaupt zu einer Anzeige gekommen ist.

Aber schon immer habe ich meine Hoffnungen in eines gelegt, das werde ich auch in diesen Fällen: in Karma, Karma regelt.

