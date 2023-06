Jugendrotkreuz zeichnet TRG in Osterode aus - zum zehnten Mal

Osterode 40 Schulen in Niedersachsen wurden als humanitär ausgezeichnet. Eine davon ist das Tilman-Riemenschneider-Gymnasium in Osterode.

Das Tilman-Riemenschneider-Gymnasium (TRG) ist eine von 40 Schulen in Niedersachsen, die das Jugendrotkreuz ausgezeichnet hat. Das TRG erhielt die Auszeichnung im Rahmen der Kampagne Humanitäre Schule für die Wanderausstellung Reale Afrikabilder. Dabei handelt es sich um ein deutsch-senegalesisches Bildungsprojekt, das in Zusammenarbeit mit dem Lycée Valdiodio Ndiaye in Kaolack in Senegal entstand. Die beiden Bildungsinstitutionen verbindet bereits seit elf Jahren eine Schulpartnerschaft.

Das Jugendrotkreuz des niedersächsischen Landesverbands vom Deutschen Roten Kreuz führte die Preisverleihung im Kulturzentrum Pavillon in Hannover durch. Das TRG wurde bereits zum zehnten Mal bedacht, weil es sich sozial engagiert und mit dem Humanitären Völkerrecht auseinandersetzt.

So gibt die Wanderausstellung durch 15 Personenporträts - vom Schulleiter über die NGO-Vertreterin bis zur Reinigungskraft - Einblicke in den senegalesischen Alltag. Ergänzt werden diese von Beschreibungen inspirierender Momente, die elf Schülerinnen und Schüler erlebt haben, als sie im Januar 2023 den Senegal besuchten.

TRG in Osterode will weitermachen

„Es war ein ganz besonderes Erlebnis für mich auf dem Gelände des im letzten Jahr begonnenen Schulbaus zu stehen. [Dort] konnte ich mir richtig gut vorstellen, dass die Kinder der Umgebung hier sehr bald gemeinsam lernen werden. [...]Aus dem Schatten konnten wir die Arbeiter beobachten, die stundenlang in der prallen Sonne auf einer Leiter standen und die schweren Steine peu à peu hochhievten. [...]Wir alle sind tief beeindruckt, wie viel Herzblut die Menschen dort in dieses Projekt stecken und wie sie ihr ganzes Leben dem Bau dieser Schule widmen“, schrieb beispielsweise Nele B.

In der Schule wurde die Ausstellung bereits präsentiert. Wann sie auf Wanderschaft geht, steht noch nicht fest. Man arbeite auf Hochtouren daran, heißt es in einer Pressemitteilung.

Außerdem sammelt das TRG bereits Spenden für weitere Bildungs- und Begegnungsprojekte zwischen Osterode am Harz und Kaolack - möglicherweise wird eines davon zur elften Auszeichnung als humanitäre Schule durch das Jugendrotkreuz führen.

Das steckt hinter der Auszeichnung Humanitäre Schule

„Soziales Engagement junger Menschen trägt dazu bei, die Zukunft zu gestalten, zu prägen und zu verbessern. Die Kampagne ‚Humanitäre Schule‘ fördert dieses Engagement bereits seit Jahren erfolgreich und leistet damit einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft“, sagte DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt. „Allen, die diese Kampagne ermöglichen, kann ich daher nur meinen herzlichen Dank und meine Anerkennung aussprechen.“

„Sich für Menschlichkeit zu begeistern und sich für eine menschlichere Welt einzusetzen, das sind Ziele der Kampagne ‚Humanitäre Schule‘“, erklärte Hans Hartmann, Präsident des DRK-Landesverbandes Niedersachsen, bei der Begrüßung der Gäste. „Ich wünsche euch und uns, dass ihr die Freude und die Erfahrung aus der Kampagne ‚Humanitäre Schule‘ mitnehmt und euch weiter für eine bessere Welt engagiert - am liebsten natürlich bei uns im Roten Kreuz.“

Die Vertreterinnen und Vertreter der rund 1.500 Schülerinnen und Schüler erhielten während der feierlichen Veranstaltung mit gut 350 Gästen das Zertifikat „Humanitäre Schule“ überreicht. In 19 Jahren haben mittlerweile rund 25.000 Schülerinnen und Schüler aus gut 175 niedersächsischen Schulen an der Kampagne teilgenommen.

Jugendliche setzen sich mit Völkerrecht auseinander

Um als „Humanitäre Schule“ ausgezeichnet zu werden, mussten die Schülerinnen und Schüler zum einen am Planspiel h.e.l.p. teilnehmen, bei dem sie einen kriegerischen Konflikt in den fiktiven Regionen „Malea und Lufar“ zu lösen hatten und dabei die Grundzüge des Humanitären Völkerrechts kennenlernten. Zum anderen mussten sie ein eigenes humanitäres Projekt auf die Beine stellen, orientiert an der Fragestellung „Wie und wo können wir uns für mehr Menschlichkeit engagieren?“