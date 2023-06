Volkskrankheit Einsamkeit: Wie soziale Isolation krank macht

Nach Ansicht der Stiftung Patientenschutz ist Einsamkeit „die größte Volkskrankheit“. Denn abgesehen von den Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden kann sie nachweislich auch körperliche Folgen haben. Das Projekt Cobalt der Beschäftigungsförderung Göttingen (BFGoe) will im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche „Gemeinsam aus der Einsamkeit“ vom 12. bis 16. Juni nicht nur für die Problematik sensibilisieren, sondern vor allem auch einsame Menschen zueinander bringen.

Einsamkeit zieht sich quer durch die Gesellschaft. Wie Wissenschaftler 2021 herausfanden, sind nicht nur Ältere betroffen, sondern auch Kinder und Jugendliche, Menschen mittleren Alters und jene, die einer ethnischen oder sexuellen Minderheit gehören. Darüber informiert die BFGoe in einer Mitteilung, in der sie sich auf die Publikation „Chronische Einsamkeit – mehr als ein Symptom einer Depression“ von Tobias Krieger, Noemi Seewer und Andrej Skoko in der Fachzeitschrift „PiD - Psychotherapie im Dialog“, Ausgabe 3 im Jahr 2022, bezieht.

„Die meisten Menschen haben ein natürliches Bedürfnis nach Nähe und Gemeinschaft. Fühlen sie sich sozial isoliert, erzeugt das kontinuierlichen Stress, der sich nachgewiesenermaßen negativ auf die Gesundheit auswirkt. Neben psychischen Symptomen kann das auch gravierende körperliche Folgen haben. Deshalb ist es gesamtgesellschaftlich wichtig, Angebote zu schaffen, die Wege aus der sozialen Isolation öffnen“, gibt Steffi Döring zu bedenken, die das BFGoe-Projekt „Cobalt“ leitet.

Sozialer Isolation vorbeugen und Einsamkeit bekämpfen

Cobalt steht für „Coaching & Beratung für Absicherung im Alter, Lebensqualität und Teilhabe“. Das Projekt wird im Rahmen des Programms „Stärkung der Teilhabe älterer Menschen“ durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und durch die Europäische Union über den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) gefördert.

Cobalt richtet sich an Menschen ab 60 Jahren, die sich in den letzten Jahren ihres Berufslebens oder schon in Rente befinden und sich Beratung und/oder Freizeit- oder Bildungsangebote wünschen. Ziel ist es unter anderem, sozialer Isolation vorzubeugen und Einsamkeit zu bekämpfen. Mit einem Programm beteiligt sich Cobalt an der Aktionswoche „Gemeinsam aus der Einsamkeit“.

Das Programm

Los geht es am Montag, 12. Juni, von 13.30 bis 16.30 Uhr: In Kooperation mit der Tafel und dem Café Hope bietet das Cobalt-Team bei Kaffee und Kuchen am Gänseliesel die Möglichkeit, mit anderen ins Gespräch kommen. „Wer möchte, kann eine Blumenzwiebel gegen Einsamkeit widmen. Im Frühjahr werden sie gemeinsam ein herrliches Blütenmeer ergeben und sichtbar machen, was Einsamkeit und Gemeinschaft bedeuten“, erklärt Döring.

Am Dienstag, 13. Juni, von 17 bis 19 Uhr veranstaltet das Team im P-Café im Nikolaikirchhof ein Kneipenquiz. Es richtet sich an Jung und Alt und geht quer durch alle Themenbereiche.

Auf dem Altdorffest Geismar am Samstag, 17. Juni, ab 14 Uhr ist das Cobalt-Team mit einem Beratungsstand auf dem Thieplatz vertreten.

Weitere Informationen zum Beratungsangebot von CoBALT gibt es unter https://www.bfgoe.de/angebote/beratung-/-coaching/cobalt.html