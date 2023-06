Pflegefamilie gibt Einblicke in ihren Alltag

Monika und Torsten König sind Pflegeeltern. Schon vor zwölf Jahren hat das Paar sich dazu entschieden, zusätzlich zu ihren leiblichen Kindern auch zwei Pflegekindern ein neues, verlässliches Zuhause zu geben. Sie erfüllen damit eine Aufgabe, die in der heutigen Gesellschaft an Bedeutung gewinnt. Denn Pflegeeltern gibt es im Schnitt zu wenig und sie werden vielerorts händeringend gesucht. Darüber informiert das Albert-Schweitzer-Familienwerk in Uslar.

Das Familienwerk weist darauf hin: „Dabei ist die Möglichkeit, ein Pflegekind bei sich aufzunehmen, nicht nur für pädagogisch ausgebildete Fachkräfte ein attraktives Angebot. Auch fürsorgliche und aufgeschlossene Paare, Familien oder Alleinstehende können mit einer Pflegelternschaft Job und Familie wunderbar vereinen und bekommen für ihre pflegerische Betreuung zusätzlich eine Entschädigung.“

„Konzept Pflegefamilie“ bei Tag der offenen Tür live erleben

Wie genau das „Konzept Pflegefamilie“ funktioniert, das wollen Monika und Torsten König der interessierten Öffentlichkeit nahe bringen und öffnen dazu am Samstag, 10. Juni, von 11 bis 17 Uhr in der Pfarrgasse 6 in Katlenburg ihre privaten Türen.

Die Familie König bewarb sich als Pflegschaftsfamilie im Jahr 2011 bei der Fachberatung Pflegefamilien des Albert-Schweitzer-Familienwerks und ist seit 2012 dort aktiv. In der Familie leben zwei Pflegetöchter im Alter von 14 und 19 Jahren.

Pflegeeltern zu werden war tatsächlich eine Gemeinschaftsentscheidung, die das Paar recht schnell für sich traf. Torsten König berichtet schmunzelnd: „Als wir ein Paar wurden, haben wir uns über viele Dinge ausgetauscht und Ideen im Kopf gehabt. Plötzlich kam auch der Gedanke, gemeinsam ein Pflegekind aufzunehmen auf.“ Der 56-Jährige erzählt von den Jobs des Paares, denn beide sind im sozialen Sektor – einmal in der Forensik und einmal in der Suchtberatung – tätig. Beide wissen genau, wie viel Leid bei jungen Menschen durch eine gute Sozialisation vermieden werden kann.

Hieb- und stichfest: Die Entscheidung zur Pflegefamilie

„Pflegekinder bringen ihre ganz eigenen Probleme mit und es fällt ihnen nicht immer leicht, das neue Zuhause anzunehmen“, heißt es vonseiten des Familienwerks weiter. Oftmals haben die Kinder erfahren müssen, dass ihr Urvertrauen in Familiensysteme missbraucht wurde. „Und so braucht es viel Geduld und Empathie, um eine neue (Pflege)familie zusammenwachsen zu lassen. Das geht nicht immer ohne Hilfe und vor allem müssen sich alle Mitglieder der Pflegefamilie selbst in ihrem Wunsch der Pflegschaft einig sein“, erklären die Verantwortlichen weiter.

Torsten und Monika König fingen an zu recherchieren. Ihnen war schnell bewusst, dass sie mit einem Träger zusammenarbeiten wollten, der ihnen im Hintergrund unterstützend zur Seite steht. Die Fachberatung Pflegefamilien des Albert-Schweitzer-Familienwerks kam mit ihrer Einladung zum informativen Bewerberabend genau richtig. Und das Konzept schien die Königs zu überzeugen.

Regelmäßige Treffen mit Fachberatern, Supervisionen nach Bedarf

„Jede Pflegefamilie wird von Anfang an engmaschig betreut und bekommt ihren eigenen Fachberater an die Seite gestellt. Es gibt regelmäßige Treffen mit diesem, Supervisionen nach Bedarf in Gruppen, als Paar oder einzeln und auch viele Seminare“, fasst Torsten König zusammen, warum das Paar sich damals für die Fachberatung Pflegefamilien entschied.

Tobias Halter, Leiter der Fachberatung ergänzt das Angebot: „Nicht nur die fachliche und vor allem kontinuierliche Unterstützung in allen Fragen rund um das Thema Pflegekind wird von unserer Seite geboten, wir verstehen uns auch als Schnittstelle für die von uns betreuten Pflegefamilien untereinander. Gemeinsame Aktionen wie ein Kinobesuch, unser jährliches großes Sommerfest oder auch Pflegeelterntreffen, all das fördert den Austausch untereinander und bietet den einzelnen Familien großen Unterstützungswert.“

Das Team der Fachberatung Pflegefamilien hatte letztendlich auch die Idee zum „Tag der offenen Haustür“ in einer Pflegefamilie. Die Familie König sei sofort Feuer und Flamme für diese Idee gewesen, so das Familienwerk. Königs freuen sich über jeden Besucher und sind bereit, Fragen über das System „Pflegefamilie“ und insbesondere das alltägliche Leben als Pflegefamilie zu beantworten.

Die Familie ist allerdings nur Vorreiter: Anfang Juli wird es noch einen „Tag der offenen Haustür“ bei der Pflegefamilie Löwe in Bodenfelde geben. Zunächst einmal gilt es aber, in Katlenburg in die Welt der Pflegefamilien hinein zu schnuppern: Die Haustür dort öffnet sich am Samstag, 10. Juni, von 11 bis 17 Uhr in der Pfarrgasse 6 in Katlenburg.