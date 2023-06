Rotary Club Rotary Club Clausthal Zellerfeld spendet an Lebensbaum Osterode

Mitglieder vom Rotary Club Clausthal Zellerfeld haben sich kürzlich mit Vertretern vom Verein Lebensbaum Osterode am Harz getroffen, um sich über die Arbeit des Vereins zu informieren. Dieser wird von Eltern geistig- und mehrfachbehinderter Menschen getragen. Neben dem Austausch stand aber vor allem die finanzielle Unterstützung im Vordergrund. Wie der Rotary Club mitteilt, konnte auf dem Gelände des Lebensbaums in Osterode eine Geldspende in Höhe von 1.250 Euro übergeben werden.

Die Arbeit des Vereins Lebensbaum Osterode

Ziel der Osteroder Einrichtung sei es, seelenpflegebedürftige Menschen auf dem Weg zur Selbstständigkeit in ihrer persönlichen Entfaltung zu unterstützen, zu begleiten und zu fördern. Mit Rücksicht auf die Behinderungen, Fähigkeiten, Interessen und Neigungen solle dabei der Arbeitsplatzwunsch jedes Bewohners im Rahmen des Angebots ermöglicht werden. Elternmitarbeit und regelmäßiger Informationsaustausch zwischen Bewohnern, Mitarbeitern und Eltern seien ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit. Die Spende vom Rotary Club wurde von den Vertretern des Lebensbaums dankbar angenommen - sie hätten auch direkt Ideen gehabt, wofür das Geld verwendet werden könne, so der Rotary Club.