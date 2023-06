Rentenberatung Harz So einfach funktioniert die Rentenberatung in Osterode

Rente, Reha, Altersvorsorge – dafür gibt es in Osterode am Harz eine zentrale Adresse: Im Rathaus der Stadt in der Eisensteinstraße 1 können sich Interessierte jeden Donnerstag von 8 bis 15 Uhr im Videochat beraten lassen. Die Fachleute der Deutschen Rentenversicherung sind dann aus der Beratungsstelle in Göttingen zugeschaltet. Zur gleichen Servicezeit wird jeden vierten Dienstag im Monat auch ein Sprechtag angeboten. Das teilten die Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover und die Stadt Osterode am Harz jetzt mit.

Die Fachleute nehmen sich Zeit bei Fragen zur gesetzlichen Rente oder zur Rehabilitation – und sie helfen beim Ausfüllen von Anträgen. Mit einem Blick in das persönliche Rentenkonto können sie wichtige Angelegenheiten schnell und unkompliziert klären. Wer sich für die zusätzliche Altersvorsorge interessiert, erhält Hinweise, was dabei zu beachten ist.

„Unseren Versicherten können wir im Rathaus einen optimalen und umfangreichen Kundenservice bieten – wie bei einem Besuch in unseren Beratungsstellen“, freut Uwe Schindewolf sich über die zentral gelegenen Räume in der Stadt. Dank der guten technischen Ausstattung sei auch das Einreichen von Unterlagen und Dokumenten ganz einfach, so der Leiter des Regionalbezirks Göttingen der Deutschen Rentenversicherung Braunschweig-Hannover.

Unseren Versicherten können wir im Rathaus einen optimalen und umfangreichen Kundenservice bieten – wie bei einem Besuch in unseren Beratungsstellen. Uwe Schindewolf, Deutsche Rentenversicherung

„Rathaus und Rentenversicherung sind für unsere Bürgerinnen und Bürger jetzt quasi in einem Rutsch erreichbar. Damit sorgen wir für kurze Wege und kompetente Beratung, auch bei Rentenfragen. Ich freue mich, dass wir diese Möglichkeit in unserer Stadt anbieten können“, sagte Jens Augat, Bürgermeister der Stadt Osterode am Harz.

Ob Videochat oder Sprechtag: Im Vorfeld ist eine Terminvereinbarung erforderlich. Den Termin gibt es am kostenfreien Servicetelefon unter 0800 1000 480 10 oder unter 0551 707050. Dabei erfahren Interessierte auch, welche Unterlagen mitzubringen sind.