Pastoren taufen gleich sechs Personen bei Osteroder Tauffest

Die Pastoren Johanna Friedlein, Silke Dobers und Sascha Barth hatten am Pfingstsonntag zum großen Osteroder Tauffest an der Kreuzkirche eingeladen. Tauffest, das beinhaltete in diesem Falle gleich mehrere Taufen, eine Tauferinnerung für alle bereits Getauften und auch den Aspekt des Festes, denn es war auch der zentrale Gottesdienst zum diesjährigen Pfingstfest.

„Arbeitsauftrag für Sie heute: ordentlich mitsingen und mitfeiern“, verlangte Sascha Barth von der Gemeinde. Das mit dem Singen klappte dann auch gleich bei einem Lied mit Bewegungen, das die vielen anwesenden Kinder besser beherrschten als manche Erwachsene.

Predigt mit Handpuppe

Auf Kinder zugeschnitten war auch die Predigt mit Handpuppe, die wiederum viele Fragen zum Thema Taufe stellte. Zum Beispiel, ob es denn ganz normales Wasser ist, was da in den drei auf dem Gelände verteilten Taufbecken verwendet wird. Silke Dobers erklärte: „Es ist ganz normales Wasser, aber wir vertrauen darauf, dass Gott in diesem Wasser wirkt.“

Denn das Wasser trägt die Menschen, wenn sie darin schwimmen, so wie Gott sie im Leben trage. Es lässt Pflanzen wachsen, so wie Gott den Glauben wachsen lasse, wenn die Menschen ihm vertrauten. „Gott beschützt uns anders, als wir denken, aber ich glaube, dass er in der Gefahr, in der Krankheit für uns da ist“, so die Pastorin. Aus diesem Grund bekenne man sich mit der Taufe zu Gott und zu all jenen, die so glauben.

Predigt mit Handpuppe. Foto: Christian Dolle / Kirchenkreis Harzer Land

Taufen im Grünen

Johanna Friedlein stellte anschließend die Täuflinge Adelheid, Jonas, Lia, Martin, Mika und Paul sowie ihre Paten vor. Es folgten die Taufen im Grünen, worauf anschließend die Taufkerzen an der Osterkerze entzündet wurden, bevor sich alle anderen Besucherinnen und Besucher segnen lassen und sich der Bedeutung ihrer Taufe erinnern konnten.

Die Taufkerzen werden an der Osterkerze entzündet. Foto: Christian Dolle / Kirchenkreis Harzer Land

Danach wurden die Bänke umgestellt und es gab unter dem Vordach der Kirche noch ein gemütliches Beisammensein im Sinne des Pfingstfestes und der Gemeinschaft der Gemeinde.