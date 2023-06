Neue regionale Online-Plattform für mentale Gesundheit in Göttingen und Südniedersachsen

Ein neues digitales Informationsangebot für mentale Gesundheit in Göttingen und Südniedersachsen geht online: die regionale Online-Plattform „SorgstDuDich?“. Darüber informiert die Stadt Göttingen. Das Projekt richte sich demnach insbesondere an Menschen, die sich um ihre mentale Gesundheit sorgen, sowie deren Angehörige. Die Plattform gibt erste Tipps und Hilfestellungen und soll damit explizit vor einer medizinischen Behandlung ansetzen.

Die Online-Plattform „SorgstDuDich?“ bietet laut der Stadt Göttingen Interessierten allgemeinverständliche Unterstützung und stellt Werkzeuge zur zielgenauen Selbstbeobachtung und Achtsamkeit bereit. „Sie stärkt so das Bewusstsein für mentale Gesundheit. Daneben liefert die Plattform Informationsmaterialien und Aufklärung rund um das Thema Depressionen“, heißt es in der Mitteilung. Nach dem Start werde die Seite für den weiteren Betrieb und die Weiterentwicklung von der Stadt Göttingen an die Gesundheitsregion Göttingen/Südniedersachsen e.V. übergeben.

Kompass für mehr Achtsamkeit

Im Zentrum der Plattform steht laut der Mitteilung der „SorgstDuDich?“-Kompass. Er vermittele und empfehle Werkzeuge, die bereits im Vorfeld von akuten Erkrankungen die Achtsamkeit und Aufmerksamkeit für die mentale Gesundheit im Alltag schärfen. Der Kompass enthält außerdem individuelle Hilfestellungen, die als Handreichung zur Stärkung des Wohlbefindens, der Resilienz und damit vor allem der Depressionsprävention dienen sollen. Weil die Pfade auf der Webseite durch ein anwendungsorientiertes Fragesystem bestimmt würden, könnten Nutzerinnen und Nutzer zielgenau auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Unterstützung bekommen.

Anja Krause, Dezernentin für Kultur, Soziales und Gesundheit der Stadt Göttingen, erläutert: „Mit ,SorgstDuDich?‘ erweitern wir digital unser bestehendes Präventionsangebot im Bereich der mentalen Gesundheit. Das ist ein wichtiger Baustein, um zielgerichtet unterschiedlichste Gruppen besser ansprechen zu können.“ Annika Henze-Sakowsky, Leiterin des städtischen Smart-City-Projekts, in dessen Rahmen die Plattform entstand, ergänzt: „Wir freuen uns, dass wir mit der Plattform eine niederschwellige Möglichkeit schaffen, sich dem Thema mentale Gesundheit zu nähern.“

Depressionen: Eine unterschätzte Volkskrankheit

„Depressionen sind nach wie vor eine unterschätzte Volkskrankheit“, so Dr. Corinna Morys-Wortmann, Leiterin der Geschäftsstelle der Gesundheitsregion Göttingen/Südniedersachsen. „Für die Gesundheitsregion und das Bündnis gegen Depression in Südniedersachsen haben wir die Möglichkeit, wegweisend an dieser Lösung mitzuarbeiten, um gleichzeitig Aufmerksamkeit und Hilfestellungen zu liefern.“

Die Idee zu „SorgstDuDich?“ wurde von Prof. Dr. Knut Schnell, Ärztlicher Direktor des Asklepios Fachklinikums Göttingen, gemeinsam mit der Gesundheitsregion Göttingen/Südniedersachsen in die Smart City Initiative der Stadt Göttingen und der GWG Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Göttingen eingebracht. Für ein bedarfsgerechtes Angebot wurden und werden auch Zielgruppentests durchgeführt, zum Beispiel mit Betroffenen oder Angehörigen, um die Plattform stetig zu verbessern, so informiert die Stadt in ihrer Mitteilung.

App soll sich weiterentwickeln

Wie es weiter heißt, werde bereits an einer weiteren zentralen Funktion der Plattform gearbeitet. Sie soll es Nutzerinnen und Nutzern erleichtern, passende medizinischer Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zu finden. Dazu Prof. Knut Schnell: „Ein ganz wesentliches Element der Plattform wird die passgenaue Vermittlung in professionelle therapeutische Angebote und die Selbsthilfe sein. Dieses Informationsangebot soll kontinuierlich und kokreativ weiterentwickelt werden. Wir sind neugierig auf die Anregungen, die uns die Menschen aus der Gesundheitsregion hierzu geben werden. Ich freue mich sehr, dass wir diese seit langem bestehende Idee einer digitalen und regionalen Plattform für mentale Gesundheit mit der Veröffentlichung von ,SorgstDuDich?‘ umsetzen können.“

Die Plattform ist unter www.sorgstdudich.de abrufbar. Die Nutzung der Seite „SorgstDuDich?“ und ihrer Anwendungen erfolgt anonym.