Motorradfahrer auf B243 bei Sturz schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag verletzte sich ein 71-jähriger Motorradfahrer schwer.

Schwer verletzt worden ist ein Motorradfahrer am Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B243 zwischen Osterode und Seesen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der 71-jährige Motorradfahrer aus Stade aus Richtung Osterode kommend in Richtung Seesen unterwegs. Nach einem vollendeten Überholvorgang kurz vor dem Parkplatz „Ziegenberg“ versuchte er laut Polizei, noch auf den Parkplatz zu fahren, kam dabei allerdings zu weit nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kam mit seinem Motorrad auf einer Grünfläche zum Liegen.

Der 71-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Die weiteren Ermittlungen in Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall werden durch die Polizei Seesen geführt.