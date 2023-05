Neuer Imbiss Gebäck-Eck will etwas Orient nach Osterode bringen

Hussam Aladawi und Bassam Aladawi (v.l.) am Zubereitungstisch im „Gebäck Eck“ in Osterode.

Osterode. Der neue Imbiss „Gebäck Eck“ bereichert den Kornmarkt in Osterode am Harz mit orientalischen Spezialitäten. So kam es dazu, so läuft es aktuell.