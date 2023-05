Osterode. Auf der B241 bei Osterode am Harz sind am Himmelfahrtstag zwei Motorradfahrer wegen einer Ölspur gestürzt.

Blaulicht Ölspur verursacht zwei Unfälle bei Osterode am Harz

Aufgrund einer Ölspur ereigneten sich am Donnerstagmittag auf der B241 zwei Verkehrsunfälle. Das meldet die Polizei Osterode.

Demnach waren ein 34-jähriger Mann aus Kirchlinteln sowie ein 30-Jähriger aus Gera zwischen 12.35 Uhr bis 12.45 Uhr auf der Bundesstraße unterwegs. In Höhe Heiligenstock rutschten sie mit ihren Krädern in einer Rechtskurve auf der Ölspur aus, stürzten und schleuderten in die Leitplanke.

Beide Motorradfahrer wurden leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt, so die Polizei abschließend.

