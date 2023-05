Mit dem Zug durch die Karstlandschaft Westharz

Ein Erdfall in Seesen: Die „Erdfall-Stadt“ Seesen soll am Sonntag erwandert werden. Dorthin geht es mit dem Zug.

Am kommenden Sonntag, 21. Mai, bieten der Förderverein Deutsches Gipsmuseum und Karstwanderweg und die DB Regio AG eine gemeinsame Wanderfahrt in die Erdfall-Stadt Seesen an. Die Fahrt führt mit dem Zug entlang des Karstwanderwegs von Herzberg-Schloss bis Münchhof und ab Seesen zurück. Entlang der Strecke gibt es Erläuterungen zum Gipskarst und den Wandermöglichkeiten ab den Bahnhöfen. „Wander- und Fremdenverkehr muss auch anders – ohne Auto – gehen“, meinen die Verantwortlichen.

Begleitet von DB Regio AG, geführt von Firouz Vladi aus Osterode sowie Ulli Waselewsky aus Seesen, startet die Tour mit Treff ab 13.15 Uhr am Haltepunkt Herzberg-Schloss. Abfahrt mit der Deutschen Bahn um 13.36 Uhr von Herzberg-Schloss nach Münchehof (Ankunft um 14.04 Uhr).

Infos zum Niedersächsischen Forstlichen Bildungszentrum

Dort folgt eine kurze Erläuterung zum Niedersächsischen Forstlichen Bildungszentrum, der früheren Waldarbeiterschule, dann geht es zur Wanderung vorbei am Nette-Spring zur und durch die „Erdfall“-Stadt Seesen.

Die Rückfahrt ist für 18.49 Uhr mit der DB ab Seesen nach Herzberg-Schloss geplant. Ankunft in Herzberg am Schlossbahnhof ist um 19.18 Uhr oder – eine Stunde später – um 20.18 Uhr.

Die Wanderstrecke bis zum Museum Seesen ist etwa 8,5 Kilometer lang. „Bitte wetterfeste Kleidung und Schuhe mitbringen. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung“, teilen die Ausrichter mit.

Stadtfest und Internationaler Museumstag

Teilnehmer können im Zug ein Sonderticket für die Fahrt erwerben – dieses ist nur im Zug erhältlich und kostet ab Herzberg oder Osterode vier Euro.

In Seesen findet derzeit das Stadtfest statt. Auf den Straßen bieten zahlreiche Händler und Ess-Stände Speisen und Waren an, Infostände laden zu informativen Gesprächen ein.

Der Weg der gemeinsamen Wanderung endet am Museum, das – da zugleich der Internationale Museumstag stattfindet – eine Sonderausstellung zum Erdfallgeschehen zeigt.

Eine Anmeldung per E-Mail an schmidt@karstwanderweg.de ist für die bessere Planung erforderlich. Das Programm 2023 ist in allen Tourist-Infostellen und bei den Wanderführern erhältlich. Das Programm findet sich unter www.karstwanderweg.de/gef_wand.htm.