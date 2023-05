Osterode: Kommende Woche werden Schadstoffe gesammelt

Osterode. Schadstoffsammlung: Fast 50 Standplätze im Altkreis Osterode werden von Montag bis Freitag angefahren. Was darf abgegeben werden und was nicht?

Die Abfallwirtschaft Osterode organisiert in der kommenden Woche von Montag, 22. Mai, bis Freitag, 26. Mai, wieder die mobile Sammlung von Schadstoffen. Fast 50 Standplätze werden von einer Fachfirma angefahren. An den Sammelplätzen können schadstoffhaltige Abfälle abgegeben werden. Auch bis zu fünf kleine Elektrogeräte wie Föhn, Handy, Rasierapparat oder Elektrozahnbürste werden entgegengenommen, allerdings keine Bildschirmgeräte. Ferner werden auch Energiesparlampen und Gasentladungslampen in haushaltsüblichen Mengen erfasst.

Die jeweiligen Standplätze und Termine stehen in der Broschüre „Abfall-Informationen 2023“ und auf der Website des Landkreises.

Was bei der Schadstoffsammlung abgegeben werden kann

Das gehört zur Schadstoffsammlung: Beizmittel, flüssige lösemittelhaltige Farben und Lacke, Holzschutzmittel, Kleberreste, Foto-Chemikalien, Kleinkondensatoren, Laugen, Säuren, Spraydosen, Leuchtstofflampen, Energiesparlampen, Thermometer, Lösemittel.

Feuerlöscher werden nur auf der Entsorgungsanlage Hattorf am Harz angenommen.

Das gehört nicht in die Schadstoffsammlung: Binder­ und Dispersionsfarbe (flüssige Farben aushärten lassen oder gegebenenfalls mit Sägemehl oder Katzenstreu abbinden), ausgehärtete Farben und Lacke, Glühbirnen, alte Kosmetika. „Diese Abfälle gehören in den Restabfallbehälter“, heißt es dazu in der Info-Broschüre.

Entsorgung von Lampen bzw. Leuchtmitteln

In der Broschüre heißt es weiter: Leuchtstoff- und Energiesparlam­pen werden auf dem Recyclinghof von privaten Haushalten kostenlos entgegengenommen.

Normale Haushaltsglühlampen gehören indes in den Restabfallbehälter. „Energiesparlampen zählen zu den Elektro- und Elektronikgeräten, sie enthalten in geringen Mengen Schadstoffe und müssen deshalb separat gesammelt und entsorgt werden. Sie werden auf dem Recyclinghof, bei der mobilen Schadstoffsammlung und laut Elektrogesetz auch im Handel entgegengenommen“, heißt es dort weiter.

Auch PU-Schaumdosen können bei der mobilen Schadstoffsammlung oder auf der stationären Annahmestelle der Entsorgungsanlage Hattorf am Harz abgegeben werden.

Die Abgabe von Schadstoffen ist für private Haushalte mit wenigen Ausnahmen kostenlos, gegen Gebühr angenommen werden Altöl, Heizöl, Ölschlämme, Gase in Stahldruckflaschen, Starterbatterien und asbesthaltige Abfälle nur auf der Entsorgungsanlage Hattorf.

Für Nachfragen steht die Abfallberatung der Abfallwirtschaft Osterode am Harz unter Telefon 05522/9604777 oder per E-Mail an abfallberatung-oha@landkreisgoettingen.de zur Verfügung.

Die Broschüre „Abfall-Informationen 2023“ ist auch online als PDF-Datei zu finden unter https://www.landkreisgoettingen.de/fileadmin/eigene_Dateien/Landkreis/Verwaltung/Information_Broschueren_Satzungen/A/Abfallinformationen_2023.pdf.

