Fünf Fragen an Vereine Wie die Ambulante Hilfe Osterode Menschen in Notlagen unterstützt

Die Ambulante Hilfe Osterode, die ihren Sitz in der Abgunst 14/15 hat, hat sich auf die Fahne geschrieben, Menschen in verschiedenen Lebenskrisen zu beraten, zu helfen und zu unterstützen. Denn – so heißt es in ihrem Flyer – es sei gut, jemanden zur Seite zu haben, mit dem man bestehende Schwierigkeiten ordnen und überwinden könne. „Gemeinsam Probleme lösen“ ist daher das Motto des Teams, das aus drei Sozialarbeiterinnen in Vollzeit sowie einer Verwaltungsmitarbeiterin besteht. Seit April verstärkt Lara Kurlinkus als Sozialarbeiterin mit einer halben Stelle das Team.

Die Ambulante Hilfe Osterode begegne Hilfesuchenden mit einer zugewandten und respektvollen Haltung, ganz im Sinne ihres christlich-diakonischen Menschenbildes, erklärt Annika Bruns stellvertretend für ihre Mitstreiterinnen in Osterode im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie betont, dass die Arbeit geprägt sei von Offenheit und Toleranz gegenüber anderen Religionen, Kulturen und Lebenseinstellungen. Mit uns sprach sie über die Besonderheit der Ambulaten Hilfe, über Herausforderungen und Verbesserungswünsche – aber auch über die Zukunft und die positiven Aspekte ihrer Arbeit.

Lesen Sie aus unserer Vereins-Serie „5 Fragen an...“:

Frau Bruns, was ist das wichtigste Anliegen Ihrer Organisation?

Wir möchten unter anderem Menschen, die keine Wohnung haben oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind, möglichst schnell und unbürokratisch unterstützen, so dass sich für die Betroffenen neue Perspektiven eröffnen können. Die Menschen, die unsere Beratungsstelle besuchen, sind meist geprägt durch gesellschaftliche Isolation und Ausgrenzung. Wir wollen mit unserem bewusst niederschwellig gehaltenen Angebot Zuflucht und Unterstützung in dieser vermeintlich ausweglosen Situation bieten. Wir helfen zum Beispiel bei der Wohnungssuche, versuchen Kündigungen zu vermeiden und vermitteln bei Gesprächen mit Vermietern. Außerdem sind wir eine verlässliche Anlaufstelle für Menschen mit einer seelischen Behinderung, die sich Unterstützung suchen, weil sie ihren Alltag entweder kurz- oder auch langfristig nicht mehr alleine bewerkstelligen können. Die Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten – Ambulante Hilfe Osterode – gehört übrigens zur Dachstiftung Diakonie.

Was sind aktuell die größten Herausforderungen für Ihre Organisation?

Das Thema Wohnungslosigkeit nimmt immer mehr zu, und auch der örtliche Wohnungsmarkt ist sehr angespannt. Es gibt kaum kleinen Wohnraum zu einem Mietpreis, den der Landkreis Göttingen für Leistungsberechtigte zahlen würde. Oft sind die Menschen, die Sozialleistungen beziehen, stigmatisiert und bekommen wesentlich schwerer eine Wohnung.

Wie viele Bürgerinnen und Bürger nutzen im Augenblick Ihren Service?

Aktuell betreuen wir regelmäßig und dauerhaft etwa 30 Menschen in zwei Hilfeformen. Unsere beiden Hilfeformen sind die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten – umgangssprachlich Wohnungslosenhilfe – und die Eingliederungshilfe. Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten ist im SGB XII §67 ff verankert, die Eingliederungshilfe im SGB IX, §§ 76 ff. Man kennt es auch oft unter „ambulant betreutes Wohnen“. Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten Menschen mit Behinderung, die wesentlich in der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt sind (wesentliche Behinderung) oder die von einer solchen bedroht sind. Das tägliche Basisangebot für Beratungen bei allen möglichen Problemen wird von circa 100 Menschen im Jahr genutzt, Tendenz stetig steigend.

Was ist bei Ihrer Tätigkeit besonders herausfordernd, was läuft gut, was weniger, was könnte aus Ihrer Sicht verbessert werden?

Herausfordernd sind zum einen die zunehmenden psychischen Krankheiten der Menschen, die oftmals auf vielschichtige Problemlagen zurückzuführen sind. Meistens wird unsere Beratungsstelle aufgesucht, wenn zuvor über einen sehr langen Zeitraum schon viele andere Hilfsangebote involviert waren. Wir sind also oft das letzte Glied im Hilfesystem und dann erstmal mit sehr komplexen Situationen konfrontiert. Gut läuft die Vernetzung mit Behörden oder anderen Institutionen. Was teilweise nicht so gut funktioniert, ist die klar geregelte und strukturierte Unterbringung von wohnungslosen Menschen. In so einem Fall ist das Ordnungsamt einer Stadt oder Kommune zuständig. Leider versuchen verschiedene Gemeinden im Altkreis Osterode am Harz Wohnungslose leicht abzuweisen und nicht unterzubringen oder sie nach zwei Tagen wieder auf die Straße zu setzen. In Osterode sind wir, was das angeht, aber gut vernetzt und es klappt meistens reibungslos.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft Ihrer Organisation?

Wir wünschen uns, dass wir auch weiterhin so gut aufgestellt sein werden, dass wir den Menschen gerecht werden können, die zu uns kommen. An dieser Stelle sei besonders hervorgehoben, dass wir durch großzügige Spenden der Bevölkerung aus Osterode und Umgebung immer wieder schöne Unternehmungen mit den hilfesuchenden Menschen gestalten können.

Was gefällt Ihnen besonders an Ihrer Tätigkeit?

Menschen in Not helfen zu können, Gutes zu tun, mit Spenden aus der Bevölkerung anderen eine Freude zu bereiten. In der Regel verläuft kein Tag wie der andere, und so ist die Arbeit sehr abwechslungsreich. Es wird uns also nie langweilig.

Info

Kontaktdaten:

Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten mbH

Ambulante Hilfe Osterode

Abgunst 14/15

37520 Osterode am Harz

Telefon 05522/6661

Fax: 05522-6626

Ansprechpartnerinnen:

Annika Bruns, E-Mail: Annika.Bruns@dachstiftung-diakonie.de

Sonja Jakob, E-Mail: Sonja.Jakob@dachstiftung-diakonie.de

Jessica Marcinkowski, E-Mail: Jessica.Marcinkowski@dachstiftung-diakonie.de

Lara Kurlinkus, E-Mail: Lara-Susan.Kurlinkus@dachstiftung-diakonie.de

Sprechzeiten: Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 11 Uhr (offene Sprechzeit) und nach telefonischer Vereinbarung.

Weitere Informationen sind auf der Homepage www.diakonie-dwb.de zu finden.

Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass die Ambulante Hilfe Osterode nicht nur bei Wohnungsnöten tätig werden kann. Auch beispielsweise bei Arbeitslosigkeit, finanziellen Problemen oder Isolation wird Menschen Unterstützung angeboten. Ein Flyer ist unter www.dachstiftungdiakonie.de/fileadmin/user_upload/Gesellschaften/DWB/Download_2023/DD_Flyer_Ambulante_Hilfe_Osterode_Web.pdf zu finden.

