Großes „Kaufhaus Harz“: Digitalisierung der Innenstädte im Fokus

Eine Digitalisierungsoffensive für Innenstädte (hier die Fußgängerzone in Herzberg), soll den Harz nach vorne bringen.

Wenn es nach den Worten von Geschäftsführer Frank Uhlenhaut geht, kann das neue „Ein Harz“-Projekt einem der Hauptanliegen der Initiative einen enormen Schub geben. „Wenn wir es richtig machen, werden die Harzer den Harz insgesamt als ihr großes Kaufhaus und gemeinsamen Erlebnisraum entdecken“, sagt Uhlenhaut in einer Pressemitteilung der „Ein Harz“-Initiative. Mit ihm greife die Initiative die enormen Herausforderungen der Harzer Innenstädte auf. Immer mehr Leerstand ließen die Angebote und damit auch die Aufenthaltsqualität schrumpfen.

Mit einer Digitalisierungsoffensive für den Einzelhändler und den Gewerbetreibenden will die Ein Harz GmbH gemeinsam mit der „SimplyLOCAL GmbH“ aus Bad Gandersheim eine Plattform schaffen, die es auch den kleineren Unternehmern ermöglicht, digitale Angebote zu platzieren und zielgenau deren Kunden zu erreichen. „Das was wir vor haben, ist mehr als ein Gutschein- und Bonussystem, wir wollen ein regionales Ökosystem im Harz unter dem Namen ,HARZlocal’ aufbauen. Durch verschiedene Marketingtools sollen die Harzer von den Vorzügen der bestehenden Angebote und damit von der enormen Bedeutung funktionierender Innenstädte überzeugt werden“, heißt es in der Pressemitteilung.

Den Auftakt für das Projekt machte demnach kürzlich eine Informationsveranstaltung im Kurhaus Bad Sachsa. Daran nahmen zwölf Kommunen aus allen drei Harzer Bundesländern teil. „Die Rückmeldungen zu unserem Vorhaben sind sehr vielversprechend“, konstatiert Frank Uhlenhaut. In den nächsten Wochen werde die Initiative mit allen interessierten Kommunen über die weitere Schritte sprechen. Ziel sei es, möglichst viele Akteure in die Vorbereitungen einzubinden.