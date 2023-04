Ein Mittelständler aus Lerbach auf der weltgrößten Industriemesse

130.000 Menschen haben die Hannover Messe in diesem Jahr besucht – das Interesse an den rund 4.000 Ausstellern war groß. Unter ihnen war auch eine Firma, von der man in und um Osterodeam Harz bereits gehört hat: die Eisenhuth GmbH. Der mittelständische Betrieb aus Lerbach hat sich in den vergangenen 20 Jahren einen Namen erarbeitet – Wasserstofftechnologie ist eines ihrer Aushängeschilder. Auf der Messe in Hannover mischten sie sich unter die ganz großen Player.

Für Geschäftsführer Thorsten Hickmann ist die Hannover Messe Chefsache. Es sei ein wenig wie ein großes Familientreffen, berichtet er unserer Zeitung kurz vor Beginn am Telefon. Die Firma möchte gar nicht unbedingt schauen, was die Konkurrenz so treibt, vielmehr ginge es darum, Anregung und Inspiration zu sammeln. Denn das Feld der Wasserstofftechnologie sei nicht nur komplex, sondern auch vielseitig. Viele Firmen entwickelten unterschiedliche Lösungen: Hickmann und seine Firma wollen ihr Schärfchen dazu beitragen.

Wasserstoff aus Osterode am Harz

Im Großen und Ganzen geht es um Nachhaltigkeit und die wichtigen Fragen unserer Zeit: Wie gewinnen wir Energie und wie nutzen wir sie? Atomausstieg und das Zuwenden zu regenerativer Energieproduktion sind auch im Harz relevante Fragen, nicht zuletzt seitdem der Krieg in der Ukraine das ganze Energiegefüge in Europa auf den Kopf gestellt hat.

Angefangen hat es für Eisenhuth ganz traditionell: Nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt Wilhelm Eisenhuth mit der Fertigung von Küchenmaschinen in Lerbach – Fleischwölfe sind ein oft genanntes Beispiel auf der Produktpalette der frühen Jahre. Später wendet sich der Betrieb der Fertigung von Werkzeugen zu. Vor 15 Jahren dann, auf Initiative von Thorsten Hickmann, steigt die Eisenhuth GmbH schließlich in die Wasserstofftechnologie ein. Man beginnt mit der Herstellung von Bipolarplatten, die in einer Brennstoffzelle dafür sorgen, dass sich die zwei Stoffwechselprodukte Wasserstoff und Sauerstoff ideal im System verteilen und Energie entstehen kann.

Thorsten Hickmann empfängt 2019 den Innovationspreis des Landkreises Göttingen: „Es ist ein bisschen wie ein großes Familientreffen“, sagt er über die Hannover Messe 2023. Foto: Thomas Kügler / Harzkurier

Schnell erarbeitet sich der Betrieb einen Leumund und gewinnt mehrere Preise für seine Innovationen. Zuletzt 2018 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis im Bereich Forschung, 2019 den Innovationspreis der Landkreises Göttingen und 2020 den Innovationspreis der Stadt Halle für ihre Titan-Komposit-Platte, mit der sie die Materialkosten für Elektrolyseure um bis zu 50 Prozent senken können, wie die Firma auf ihrer Webseite erklärt.

Mittelständler zwischen den Branchenriesen

Die Firma aus dem Harz mischt sich also mit breiter Brust unter die großen Produzenten in Hannover. In der selben Halle wie Eisenhuth präsentieren sich zum Beispiel auch das Fraunhofer Institut, Bosch oder Maximator aus Nordhausen, die besonders an Wasserstofftankstellen arbeiten. Für Eric Klemp, Leiter im Bereich Wasserstoff bei Eisenhuth, ist die Messe daher auch eine Chance für Austausch und Inspiration: „Eine Messe ist in meinen Augen dann erfolgreich, wenn ich hier etwas sehe, das ich vorher nicht kannte“, berichtet er unserer Redaktion. „Wir können hier vieles mitnehmen: Wo können wir uns hin entwickeln, wo stehen die anderen und wie sind die Wege der ganzen Industrie?“

Der persönliche Austausch zwischen Kunden, Kollegen und auch Konkurrenten ist, der die Messe so wertvoll macht, berichtet Klemp. Hier könne man lernen, wie andere Firmen Probleme lösen, denen sich sich auch die Eisenhut GmbH stellen muss: „Hier herrscht allerdings wenig Konkurrenzdenken“, betont Klemp: „Jeder ist einfach stolz, dass er in diesem Feld unterwegs ist.“

Das Netzwerk macht’s

Aufbruchsstimmung in Halle 13 auf der Hannover Messe, sozusagen. Das liegt sicherlich auch am Feld der nachhaltigen Energieerzeugung durch Wasserstoff. Eisenhuth möchte dabei vorangehen und sieht in der Wasserstofftechnologie auch eine Chance für den Harz. Eric Klemp: „Im Harz haben wir Wind – aber auch Wasser, beziehungsweise Wasserkraft, dass darf man nicht vergessen.“ Am Ende, so Klemp, ist es entscheidend, wie die Energie gespeichert wird, die man vor Ort erzeugt. Da sei noch ein langer Weg zu gehen. Sein persönliches Highlight von den fünf Tagen in Hannover sei der Besuch eines Gesellschafters einer großen Firma gewesen. Den Namen mag Klemp nicht verraten, aber der Besuch habe gezeigt: Die Eisenhuth GmbH ist wahrnehmbar mit ihrer Arbeit.

Dr. Eric Klemp, Leiter im Bereich Wasserstoff und additive Fertigungsverfahren, am Stand der Eisenhuth GmbH auf der Hannover Messe: "Eine Messe ist für mich dann erfolgreich, wenn ich etwas sehe, dass ich vorher nicht kannte." Foto: Nathalie Schlie / HK

Fünf Tage sind schnell vorüber. Doch das Fazit sei sehr positiv, versichert Klemp. Alleine für das Netzwerken schon. Zum Beweis zeigt er nur die Visitenkarten, die er in den letzten Tagen gesammelt hat. Auch nach dem Aussortieren von weniger wichtigen Kontakten sind es immer noch fast 30 Stück. Der Harz muss sich nicht verstecken, was innovative Forschung und Produktion betrifft.

