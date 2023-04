Osterode: Butterbergtunnel wird heute Nacht voll gesperrt

Osterode. Grund für die Vollsperrung auf der B241 in Osterode sind Wartungsarbeiten an der technischen Ausstattung und dem Entwässerungssystem. Die Details.

Blick in den Butterbergtunnel in Osterode am Harz bei den Wartungsarbeiten im Jahr 2022.

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar sowie die Stadtverwaltung Osterode machen in zwei Mitteilungen auf die Sperrung des Butterbergtunnels in der Nach zum kommenden Freitag aufmerksam. In den Schreiben heißt es: „Um etwa 17 Uhr wird am Donnerstag, 27. April, der Butterbergtunnel im Verlauf der B241 für eine Nacht voll gesperrt“.

Grund für die Sperrung seien die planmäßigen Wartungsarbeiten an der technischen Ausstattung und dem Entwässerungssystem des Tunnels, teilen die Verantwortlichen weiterhin mit. Abschließend erfolge ein Gesamttest der Sicherheitstechnik, heißt es in den Mitteilungen der beiden Behörden weiter. Der Verkehr wird während der Zeit der Sperrung über die Ortschaft Freiheit in Osterode umgeleitet.

Vollsperrung des Butterbergtunnels in Osterode am Harz: Wann soll der Verkehr wieder rollen?

Voraussichtlich ab 5 Uhr kann die Strecke durch den Butterbergtunnel am Freitagmorgen, 28. April, wieder für den Verkehr freigegeben werden, teilen Stadtverwaltung und Straßenbaubehörde abschließend mit.

„Der Geschäftsbereich Goslar der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die erforderlichen Wartungsarbeiten“, erklären die Verantwortlichen in ihrer Mitteilung.

