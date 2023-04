Brustkrebs kann auch Männer treffen – Andacht in Osterode

Osterode. Die Frauenselbsthilfegruppe Krebs feiert 20. Geburtstag, unter anderem in Osterode am Harz – Warum auch Männer in der Gruppe willkommen sind.

„Und warum sind Sie hier?“ – Das frage ich meinen Sitznachbarn, einen der wenigen anwesenden Männer. „Ich hatte auch Brustkrebs“ erzählt Alfons Hilbig. Ja, auch das gibt es. Speziall zum 20. Geburtstag der Frauenselbsthilfegruppe Krebs (FSH) ist er aus Hildesheim angereist, zu dem Andrea Wachsmuth, Ansprechpartnerin der Ortsgruppe Osterode, eingeladen hatte.

Den Auftakt der Veranstaltung bildete eine von Dankbarkeit geprägte Andacht mit Pastorin Ute Rokar in der St. Aegidienkirche. In Anlehnung an die Osterbotschaft erinnerte sie an die Auferstehung Jesu und zog eine Parallele zu den Betroffenen, denn auch sie hätten mitten im Leben Auferstehung erfahren dürfen.

Auch Alfons Hilbig ist Mitglied der Selbsthilfegruppe. Foto: Verein

Brustkrebs: 1 Prozent der Betroffenen sind Männer

70.000 – So viele Frauen erkranken in Deutschland jährlich an Brustkrebs, erzählt Alfons Hilbig. Nur wenig bekannt in der Öffentlichkeit sei, dass es auch Männer treffen könne. Jährlich seien es etwa 700, also ein Prozent. Hilbig war als Lehrer tätig gewesen, als ihn die Diagnose „Brustkrebs“ kurz nach Eintritt in den Ruhestand völlig unerwartet traf.

Sein Hausarzt hatte eine Zyste in der rechten Brust diagnostiziert und erst die Gewebeprobe nach der Operation brachte das ernüchternde Ergebnis. Es folgten eine Chemotherapie und 29 Bestrahlungen – die gleiche Behandlung wie bei vielen Frauen.

Fall Walter Assmann: Auch durchtrainierte Sportler kann es treffen

Während es bei Frauen mit Brustkrebs ein bundesweites Netz von Selbsthilfegruppen gibt, seien die Möglichkeiten, so Hilbig, sich mit anderen betroffenen Männern auszutauschen, gering. „Seit 2010 haben aber auch Männer mit Brustkrebs die Möglichkeit, sich an das Netzwerk Männer mit Brustkrebs zu wenden.“ Sie seien aber auch bei den örtlichen FSH-Gruppen willkommen.

Dass es auch durchtrainierte Sportler treffen kann, zeigt das Beispiel des Marathonläufers Walter Assmann, der die Diagnose Brustkrebs mit 47 Jahren erhielt.

Von links: Alfons Hilbig, Andrea Wachsmuth, Erika Klages, Gerlinde Beuershausen. Foto: Verein

Gemeinsames Mittagessen und Andacht in Osterode

Nach der Andacht hatten die Veranstalter der Feier zum 20. Geburtstag zum Mittagessen in den Ratskeller geladen, zu dem es auch Live-Musik gab. Zum Abschluss bildeten alle einen Kreis, fassten sich an den Händen und sangen gemeinsam.

Die Gruppe FSH Osterode trifft sich nach Absprache. Betroffene und Interessierte können Kontakt aufnehmen mit Andrea Wachsmuth, Telefon: 05522/83656 oder unter FSH.Osterode@web.de; mit Gerlinde Beuershausen, Telefon: 05521/7409613; mit Alfons Hilbig, Telefon: 05121/515478 oder unter der Mail FSH.Osterode@web.de; www.brustkrebs-beim-mann.de; mit dem Landesvorstand Heike Lakemann, Telefon: 04203 709844 oder unter kontakt-ni-hb-hh@frauenselbsthilfe.de.

Info: Früherkennung von Brustkrebs

Die Möglichkeiten zur Krebsfrüherkennung werden nicht ausreichend genutzt, obgleich die Folgen schwerwiegend sein können. Darüber informiert die Deutsche Krebsgesellschaft auf ihrer Homepage.

Denn wie groß die Chance ist, das ungehemmte Zellwachstum wieder zu zügeln, hängt wesentlich davon ab, in welchem Stadium es entdeckt wird. Bei einigen Krebsarten können schon die Vorformen einer bösartigen Geschwulst entdeckt und entfernt werden, sodass sich Krebs gar nicht erst entwickeln kann.

Bei anderen Krebsarten gibt es effiziente Methoden zur Früherkennung. Sogar durch regelmäßige Selbstuntersuchung lassen sich bestimmte Krebsarten wie Haut- oder Hodenkrebs früher erkennen.

