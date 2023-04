Alte Führerscheine in EU-Format umtauschen

Der Landkreis Göttingen weist darauf hin, dass die alten grauen oder rosafarbenen Führerscheine von Bürgerinnen und Bürgern der Jahrgänge 1953 bis 1964 bereits hätten getauscht werden müssen. Die Dokumente haben somit ihre Gültigkeit verloren. Für die Jahrgänge 1965 bis 1970 gilt eine Frist bis zum 19. Januar 2024 für den Umtausch in das aktuelle Format des EU-Kartenführerscheins.

Um Bußgelder zu vermeiden, rät die Kreisverwaltung allen Betroffenen zum Umtausch. Der neue Führerschein kann in den Führerscheinstellen an den Standorten Göttingen und Osterode am Harz ohne vorherige Terminvereinbarung während der Servicezeiten beantragt werden. Zur Beantragung wird lediglich ein biometrisches Passbild, der gültige Personalausweis sowie der alte Führerschein benötigt. Sollte dieser nicht vom Landkreis Göttingen oder Osterode am Harz ausgestellt worden sein, wird zusätzlich eine Karteikartenabschrift der ausstellenden Behörde benötigt. Diese kann dort telefonisch beantragt werden.

Rückfragen beantwortet die Verwaltung am Standort Göttingen unter den Nummern 0551/525-2627, -2240 oder -2224. Am Standort Osterode können Fragen unter 05522/960-4371, -4372 oder -2203 gestellt werden.

Angebot wird ausgebaut

Im Altkreis Göttingen nehmen auch die Bürgerbüros der Gemeinden, mit Ausnahme der Stadt Hann. Münden, die Umstellungsanträge ihrer Einwohnerinnen und Einwohnern entgegen. Um diesen Service auch für Bürgerinnen und Bürger im Altkreis Osterode anbieten zu können, wird dieses Angebot sukzessive ausgebaut.

Einwohnerinnen und Einwohner der Städte Bad Lauterberg, Bad Sachsa, der Gemeinden Walkenried und Bad Grund können ihre Anträge im jeweiligen Bürgerbüro abgeben. Fahrerlaubnisinhaberinnen und

-inhaber, die vor 1953 geboren sind, müssen ihren Führerschein derzeit nicht tauschen.