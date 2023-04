Blaulicht Unbekannte setzen Hecke vor Wohnhaus in Dorste in Brand

In dem Garten eines Einfamilienhauses in der Oberdorfstraße in Dorste hat eine Hecke am Dienstagabend aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung.

Laut Angaben der Polizei wurden die Anwohner gegen 19.45 Uhr auf den Feuerschein mit einhergehender Rauchentwicklung im rückwärtigen Bereich des Grundstücks aufmerksam und verständigten den Eigentümer. Dieser wählte umgehend den Notruf und brachte das Feuer mithilfe eines Gartenschlauchs schnell unter Kontrolle bringen, so die Polizei weiter. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude habe somit verhindert werden können. Die Freiwillige Feuerwehr Dorste übernahm die Nachlöscharbeiten.

„Warum der Brand ausbrach, ist bislang nicht geklärt. Aufgrund der Gesamtumstände gehen die Ermittler von einer vorsätzlichen Brandlegung aus“, teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen der Polizei Osterode in dem Fall dauern an. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 05522/5080 entgegengenommen.