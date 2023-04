Osterode. „Gönn Dir Garten“ ist bis 26. April in der Sparkasse in Osterode zu sehen

Insekten wie zum Beispiel Bienen sind wichtige Nützlinge für die Umwelt. Auf Wiesen und in Wäldern Deutschlands sind aktuellen Studien zufolge inzwischen deutlich weniger Insekten unterwegs als noch vor einem Jahrzehnt.

Osterode Nabu-Ausstellung in Osterode thematisiert Insektenschwund

Die Tage werden immer länger, die Temperaturen immer milder und langsam beginnt die Gartensaison. Pünktlich dazu können sich Bürgerinnen und Bürger nun über naturnahe Gärten informieren und zwar in einer Ausstellung, die der Naturschutzbund (Nabu) Osterode in den Räumen der Sparkassenfiliale Osterode aufgestellt hat. „Gönn Dir Garten“ heißt die Bannerausstellung, die jetzt von Wolfgang Rackow, Pressewart des Nabu Osterode, Thomas Toebe, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse und Jörg Stockhusen, Filialbereichsleiter, eröffnet wurde.

Die Schau, die noch bis zum 26. April zu den Öffnungszeiten besucht werden kann, zeigt, wie Hobbygärtnerinnen und -gärtner aus dem eigenen Grün eine Wohlfühloase für sich und die Natur machen können, heißt es in einer Mitteilung der Sparkasse. Ein naturnaher Garten biete viel Raum für Naturerleben, Entspannung, Genuss und Kreativität.

Insekten, Vögel, Fledermäuse, Igel und Co. im heimischen Garten

Die Ausstellung gibt Tipps und Anregungen für die Auswahl von Pflanzen, einen gesunden Boden und zeigt, wie sich auch ohne Torf und Pestizide gärtnern lässt. Auch gibt die Ausstellung Hinweise, wie sich Insekten, Vögel, Fledermäuse,Igel und Co. in den Garten locken lassen. Fast alle Wild- und Kulturpflanzen werden von Insekten bestäubt. Insekten bilden die Nahrungsgrundlage für viele Tierarten und sind wichtige Nützlinge in der Forst- und Landwirtschaft.

Doch der Einsatz von Insektiziden wirkt nicht nur gegen sogenannte Schädlinge, sondern auch gegen Nützlinge wie Wild- und Honigbienen. Durch den Einsatz von Herbiziden gehen zudem viele Ackerwildkräuter verloren. Die Ausstellung widmet sich dem Problem Insektenschwund und zeigt Lösungen auf, was jeder und jede Einzelne dagegen tun kann.