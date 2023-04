Frühlingskonzert von Grundschule Röddenberg und Kreismusikschule

Erstmalig präsentierte sich die Grundschule Röddenberg in Osterode kürzlich mit einem Frühlingskonzert in Zusammenarbeit mit der Kreismusikschule und dem Kreiswohnbau-Stadteiltreff (KWB/ASB) in der voll besetzten Aula der Grundschule.

Die Erstklässler eröffneten das Konzert. Vier erste Klassen zeigten, was sie im Mundharmonika-Unterricht von Wolfgang Kahl bisher gelernt hatten. Die Kinder der vierten Klassen, die ihr geplantes Konzert im Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie nicht mehr stattfinden lassen konnten, beteiligten sich unter Leitung von Nicole Wedemeyer mit einem Gesangsblock. Musik und Bewegung sorgten dabei für ein fröhliches Stimmungsbild.

Verschiedene Instrumente und klangliche Kontraste

Anschließend war die Blockflöten-Gruppe der Grundschule Röddenberg, geleitet von Katja Steckhahn, an der Reihe. Es folgten Klavier-Vorträge von Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule unter der Leitung von Elsbeth Großkopf, die größtenteils ihren ersten öffentlichen Auftritt erfolgreich bewältigten und mit reichlich Applaus belohnt wurden.

Der Vortrag des KWB /ASB Stadtteiltreff-Chores Osterode und Herzberg sorgte für einen klanglichen Kontrast. Es gab überwiegend Lieder zu hören, die längst in Vergessenheit geraten sind. Danach musizierten die Gitarren der Kreismusikschule, geleitet von Uwe Klingebiel sowie die Saxonett-Gruppe und das Saxophon-Ensemble mit Anne Huff. Alle Ensembles präsentierten musikalische Vielfalt verbunden mit der Jahreszeit entsprechenden Liedern. Das Konzert schloss mit modernen Keyboard-Vorträgen.

Alle Musikanten wurden mit viel Beifall belohnt und abschließend gab es für alle Besucher Kaffee und Kuchen. Die Organisation dafür übernahm der Förderverein. Mit dem internationalen Kuchen-Buffet klang der Nachmittag aus.