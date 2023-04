Ostermarkt in Osterode: Welches Fazit zieht der Handel?

Osterode. Wie lief es beim Ostermarkt in Osterode am vergangenen Wochenende? Lohnen sich solche Veranstaltungen noch? Der Handel in der Stadt zieht Bilanz.

Viel los war in der Innenstadt schon am Mittag.

Ein durchweg erfreuliches Fazit des Ostermarktes am Sonntag hat gestern der Vorsitzende des Vereins für Tourismus und Marketing (vtm) Daniel Li gezogen. „Ich bin sehr zufrieden mit der Resonanz, da hat sich der Aufwand gelohnt“, sagte er. Die Beschicker hätten sich positiv geäußert, teilweise seien sie ausverkauft gewesen. Auch an der Gewinn-Ausgabe des Oster-Gewinnspiels war mächtig viel los. Von ursprünglich 190 Preisen verblieben nur noch knapp 30. Da heißt es jetzt: Schnell sein mit den letzten bemalten Ostereiern.

„Es war wie auf dem Schlachtfeld“, scherzt Manfred Stricker von Intersport Stricker, die Kundinnen und Kunden hätten zum Teil bis zu 25 Minuten an der Kasse warten müssen: „Das hatten wir noch nie.“ Vielleicht hatten die Leute einfach die Nase voll vom schlechten Wetter und freuten sich, endlich mal rauszukommen, erklärt er sich den Andrang.

Ostermarkt in Osterode: „Wie einst im Mai“

Zufrieden äußert sich auch Joachim Thunert von Thunert Mode. „Es war richtig viel los, und auch die Stimmung war gut“, blickt er auf den Verkaufsoffenen Sonntag. Viele Auswärtige seien in der Stadt gewesen, das habe man so im Vorfeld nicht zu hoffen gewagt. Der Pufferstand, der vor seinem Geschäft platziert war, sei schon vor 17 Uhr ausverkauft gewesen. „Wie einst im Mai“, bemüht der Einzelhändler eine alte Redewendung, die eine Situation sehr positiv beschreibt.

Die Geschäftswelt lockte zum Ostermarkt 2023 mit attraktiven Angeboten. Foto: Michael Paetzold / HK

Ein frühlingshaftes Highlight musste krankheitsbedingt leider abgesagt werden. So gab es dieses Jahr keine Pflanzenausstellung am oberen Kornmarkt. Daniel Li: „Auch nach unzähligen Telefonaten gelang es uns nicht, hierfür einen Ersatz zu finden. Wettmachen konnte dies nur das spektakulär bunte Riesen-Osternest im Kornmarktbrunnen, das gegen späten Nachmittag nochmal richtig im Sonnenschein aufleuchtete.“ Wie die vielen auswärtigen Besucherinnen und Besucher auf die Veranstaltung in Osterode aufmerksam geworden sind, ist Daniel Li nicht ganz klar, denn geworben habe man vor allem in den Altkreisen Osterode und Göttingen.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus der Region:

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!