Das KUNSThaus in Osterode lockt mit zwei Kunst-Ausstellungen

Wer am KUNSThaus in der Fußgängerzone Am Schilde 2 vorbeigeht, dem dürften schnell das riesige Osterei und die beiden Bänke vor dem Gebäude auffallen. Doch auch ein Blick hinein lohnt sich: Noch bis Samstag, den 8. April, haben Ines Lehmann, Ingrid Kunze-Abram, Silke Hartmann, Christina Patzelt. Corina Bialek, Anke Rimrodt, Rita Franze, Pia Wulhorst, Nobert Blanke, Melanie Schwaiger und Sabine Tippach dort nicht „nur“ Hasen oder Schafe, sondern auch einen großen gefertigten Widderkopf für neugierige Gäste in Position gebracht.

Beim Schaufenstergucken ist zu entdecken, dass elf Künstlerinnen und Künstler zur „Galerie auf Zeit“ ins Erdgeschoss einladen. Bunt gestaltetes Geschirr, mit unterschiedlichen Motiven, fallen ebenso ins Auge, wie nicht alltägliche Ostereier mit Libellen, Mäusen oder Pilzen als Motiv.

Ausstellung „Einsicht in Sicht“ im 1. Stock

Schmuck für Hals, Finger und Ohren fehlt ebenso wenig wie Taschen und Tassen in unterschiedlichen Größen. Die einzelnen Stücke können nicht nur angesehen, sondern im KUNSThaus auch gekauft werden, betonen die Künstlerinnen und Künstler. Im ersten Stock des Gebäudes gibt es ebenfalls viel zu sehen: Dort ist bis kommenden Samstag, 8. März, Marian van der Meers Ausstellung „Einsicht in Sicht“ zu sehen. Geöffnet haben diese Ausstellung und die „Galerie auf Zeit“ noch von Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr und am letzten Öffnungstag, dem 8. April, von 10 bis 13 Uhr.