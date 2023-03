Bewegung Mehr Sport an Kitas in Osterode: Kids sollen in Schwung kommen

Zur Auftaktveranstaltung der neu begonnenen Kooperation, bei der die ganzheitliche motorische Entwicklung der Kinder in den Kindertagesstätten gefördert und geschult werden soll, trafen sich kürzlich Vertreterinnen und Vertreter aus Osteroder Vereinen, des Fördervereins Kindersportstiftung am Harz, der Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Osterode am Harz sowie Bürgermeister Jens Augat.

Vereine und Kindertagesstätten gestalten dazu zusätzliche Angebote im Bereich Sport und Bewegung. Anlass für die geplante Zusammenarbeit ist ein Bewegungsdefizit bei vielen Kindern, welches sich durch die Corona-Pandemie noch weiter verschärft hat. Aus diesem Grund werden die teilnehmenden Vereine Sportangebote in den städtischen Kindertagesstätten organisieren und durchführen, um so aktiv dem Bewegungsdefizit entgegenzuwirken und einen niederschwelligen Erstkontakt zwischen den Vereinen und den Familien herstellen.

Das Projekt wird helfen, Kindern ein regelmäßiges Sportangebot auch außerhalb ihrer Kindertagesstätte zu ermöglichen. Die Vereine erhoffen sich über die Angebote neue Mitglieder zu gewinnen. Für das Personal in den Kindertagesstätten eröffnet sich zudem die Möglichkeit, von den Erfahrungen der Vereine zu profitieren und Anregungen für vergleichbare Angebote, die in die Bewegungspädagogik der Kindertagesstätten eingebaut werden können.

Reihe von neuen Veranstaltungen

Die Kooperation gehört zu einer Reihe von neu geschaffenen Veranstaltungen bzw. Aktionen, welche die Stadt Osterode am Harz fördert, um dem Bewegungsmangel bei Kindern entgegenzuwirken. Unterstützung hat die Stadt Osterode am Harz bei dem Förderverein Kindersportstiftung am Harz gefunden, welcher das Thema dankbar aufgenommen hat. „In der letzten Zeit zeigte sich, wie wichtig das Thema ist. Mit dem Appell an die Anwesenden: „Macht einfach!“, wandte sich Dr. Sven Vogt, Förderverein Kindersportstiftung am Harz, direkt an die Akteure. Seinen Dank richtete Dr. Vogt an die Vereine und besonders an die Kindertagesstätten. „Wir sehen alles aus Sicht der Kinder. Unser gemeinsames Projekt ist ein wichtiger Ansatz, wieder verstärkt Bewegung in den Alltag der Kinder zu bringen“, beschrieb Osterodes Bürgermeister Jens Augat die Situation und dankte allen Beteiligten für ihr Engagement.

Zu den geplanten Angeboten erhalten die Eltern in Kürze Informationen aus den Kindertagesstätten. Informationen zu weiteren Kooperationsmöglichkeiten erhalten Vereine bei Herrn Böttcher unter Tel.: 05522 318-272 oder boettcher.e@osterode.de.

