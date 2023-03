Osterode. Zahlreiche Osteroder Geschäfte bieten sich als Anlaufstelle für Kinder in Not an.

Osterode Hilfe für Kinder: Vielzahl an Kelly-Inseln in Osterode

Das Projekt Kelly-Inseln, das die Stadt und die Polizei Osterode, der Verein für Tourismus und Marketing (vtm) und das DRK Familienzentrum auf den Weg gebracht haben, nimmt Formen an. Der vtm-Vorsitzende Daniel Li und der Kontaktbeamte der Polizei, Marco Wode, waren kürzlich in der Stadt unterwegs, um Geschäfte als Kelly-Inseln, die Kindern in Not Zuflucht und Hilfe bieten, zu gewinnen.

Hohe Teilnahmebereitschaft

„Kein einziges der angesprochenen Geschäfte hat gezögert, sich an der Aktion zu beteiligen“, freut sich Li.

Die Nachfrage an Formularen zur freiwilligen Selbstverpflichtung sei so groß gewesen, dass die Dokumente nachgedruckt werden mussten. Somit werde es in Osterode demnächst eine Fülle von Anlaufstellen geben, an die sich Mädchen und Jungen bei kleinen oder großen Problemen wenden können. „Das ist ein großartiges Signal sowohl an Kinder als auch an die Eltern“, findet der vtm-Vorsitzende.

Natürlich sollte es selbstverständlich sein zu helfen, meint Li. Die ausgewiesenen Kelly-Inseln würden Mädchen und Jungen jedoch deutlich signalisieren, dass sie hier Hilfe finden, und die Hemmschwelle senken, diese auch in Anspruch zu nehmen, wenn sie Probleme haben, auf dem Schulweg oder in der Freizeit in Schwierigkeiten geraten.

„Es macht uns schon ein bisschen stolz, in einer so fürsorglichen Umgebung zu leben“, unterstreicht der vtm-Vorsitzende. Und durch das Projekt würde die Stadt für junge Osteroder noch ein Stück sicherer. Im Umkehrschluss heiße das aber auch, dass es ohne stationären Einzelhandel kaum Kelly-Inseln geben würde, betont er.

Hier sind die Kelly-Inseln:

Kelly-Inseln sind in folgenden Geschäften, Einrichtungen und Institutionen im Stadtgebiet von Osterode zu finden: Grundschulen Lasfelde, Jacobitor, Dreilinden, Röddenberg und Förste, alle städtische Kindertagesstätten, das „Offene Haus der Altstadt“ in der Auenstraße, Fairkauf/Harz-Weser-Werke, Bäckerei Friehe (Schwiegershausen), Schuhhaus Neubauer, TelefonCenter Osterode Thalia, Radio Kallert, Intersport Stricker, DRK Familienzentrum, Friseur Bücking, HC Parfümerie, Touristinformation Osterode, Storchennest und Der Spielzeugladen.