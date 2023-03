Bürger im Altkreis Osterode ärmer als der Landesdurchschnitt

Göttingen. Armut in Niedersachsen steigt spürbar: Laut neuer Zahlen des Paritätischen sind 18,3 Prozent der Menschen in Niedersachsen von Armut betroffen

Basierend auf Daten des Statistischen Bundesamts legte der Paritätische Wohlfahrtsverband am Freitag, 11. März, eine aktualisierte Neuauflage seines letzten Armutsberichts vor. Mit 18,3 Prozent war die Armutsquote in Niedersachsen im Jahr 2021 erheblich höher als zunächst prognostiziert. Mit 21,2 Prozent liegt die Quote im Altkreis Osterode über diesem Durchschnitt. Von Armut betroffen waren in Deutschland insgesamt 14,1 Millionen Menschen.

„In Niedersachsen hat die Armutsquote damit im Vergleich zu 2020 um rund vier Prozent zugelegt. Beim Blick in die Fläche zeigt sich, dass die Armutsbetroffenheit der Menschen in unserem Bundesland regional sehr unterschiedlich ausfällt. Während das Umland von Hannover mit 15,1 Prozent deutlich unter dem Landesdurchschnitt bleibt, liegen etwa die Region Ostfriesland mit 21,1 Prozent und die Landkreise Goslar, der Altkreis Osterode am Harz, der Landkreis Göttingen und der Landkreis Northeim mit je 21,2 Prozent weit darüber. Trauriger Spitzenreiter ist die Landeshauptstadt Hannover mit 22,9 Prozent – wobei es in den Kommunen auch noch einmal Unterschiede zwischen einzelnen Stadtteilen gibt“, heißt es vonseiten des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes.

Armut wird nicht nachhaltig bekämpft

„Eine nachhaltige Bekämpfung von Armut findet in Deutschland nach wie vor nicht statt“, sagt Kerstin Tack, Vorsitzende des Paritätischen Niedersachsen, angesichts der ernüchternden Statistiken. „Stattdessen erleben wir traurige Rekordmarken, auch mit Blick auf die Armut unter Kindern und Jugendlichen oder bei älteren Menschen. Trotz des großen Reichtums in unserer Gesellschaft grassiert die Armut in Deutschland, und die Krisen der letzten drei Jahre haben die Not der Menschen weiter verschärft. Dieser sozialen Ungleichheit muss die Politik mit entsprechenden sozialen Reformen entschlossen begegnen. Die zeitnahe Einführung einer auskömmlichen Kindergrundsicherung wäre ein erster, wichtiger Schritt hin zu einer gerechteren Gesellschaftsstruktur.“

Die Kindergrundsicherung müsse zügig kommen, denn auch die Armutsbetroffenheit von Kindern und Jugendlichen ist gestiegen: So betrug die Kinderarmut nicht wie zuerst berechnet 20,8 Prozent, sondern sogar 21,3 Prozent; die Armutsquote von Alleinerziehenden stieg auf 42,3 (statt 41,6 Prozent).

Der Paritätische fordert Rot-Grün in Niedersachsen und die Ampel-Koalition auf Bundesebene zu rigiden und wirkungsvollen Maßnahmen gegen die rapide steigende Armut in Deutschland auf. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, sagt: „Angesichts der Entwicklungen des vergangenen Jahres ist erst recht keine Zeit zu verlieren, um die wachsende Not zu lindern. Die Armut wird nicht nur immer größer, sondern mit den explodierenden Preisen auch immer tiefer. Von zentraler Bedeutung sind eine spürbare Anhebung der Regelsätze im Bürgergeld und in der Altersgrundsicherung von jetzt 502 auf 725 Euro, eine existenzsichernde Anhebung des Bafög und die zügige Einführung der Kindergrundsicherung.“

Auch der SoVD fordert schnelle Maßnahmen der Politik

Auch der niedersächsische Landesverband des SoVD fordert „angesichts dieser erschreckenden Entwicklung“ schnelle Maßnahmen der Politik, wie es in einer Mitteilung vonseiten des SoVD heißt. „Für ein reiches Land wie Deutschland ist das wirklich beschämend“, sagt Bernhard Sackarendt, Landesvorsitzender des SoVD in Niedersachsen und ergänzt: „Wir weisen seit Jahren auf diese gefährliche Entwicklung hin. Offenbar nimmt die Politik die Zahlen nicht ernst genug, denn es passiert viel zu wenig.“ Dies führe dazu, dass mittlerweile zahlreiche Menschen nicht mehr wissen, wie sie finanziell über die Runden kommen sollen und so von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen sind.

„In puncto Armutsbekämpfung muss deshalb an verschiedenen Stellschrauben gedreht werden“, fordert Sackarendt. Die Kindergrundsicherung müsse endlich kommen und es brauche eine Anhebung des Rentenniveaus. Dies sei für die Vermeidung von Altersarmut dringend notwendig.

In diesem Zusammenhang fordert Niedersachsens größter Sozialverband zudem die Einführung armutsfester Löhne. „In Niedersachsen ist nicht nur die Armutsquote höher als im Bundesdurchschnitt, sondern auch der Anteil der Geringverdiener. Da niedrige Löhne aber automatisch zu kleinen Renten führen, muss es mehr Tarifbindung, weniger Leiharbeit und weniger Minijobs geben“, so der niedersächsische SoVD-Chef. Nur so könnten Menschen finanziell gut ihr Leben bestreiten und seien nicht auf zusätzliche Sozialleistungen angewiesen.

Der aktualisierte Armutsbericht ist in Gänze als pdf-Datei auf der Seite des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes unter www.paritaetischer.de zu finden.

