Osterode. Der versuchte Diebstahl in einem Zug zwischen Osterode-Leege und Osterode-Mitte scheitert an der Gegenwehr des Opfers. Die Frau wird leicht verletzt.

Blaulicht Osterode: Unbekannter greift Fahrgast in Regionalbahn an

In einer Regionalbahn zwischen den Haltepunkten Osterode-Leege und Osterode-Mitte ist am Donnerstagabend vergangener Woche gegen 20.10 Uhr eine 52 Jahre alte Frau Opfer eines versuchten Handtaschendiebstahls geworden. Das berichtet die Polizei Göttingen.

Aufgrund der Gegenwehr der Frau ließ der Unbekannte demnach von seinem Opfer ab und entkam unerkannt. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich die Frau auf dem Heimweg und bestieg gegen 20.10 Uhr die Regionalbahn am Haltepunkt Osterode-Leege in Fahrtrichtung Braunschweig.

Frau wehrt sich

In der Bahn stieß sie auf eine Gruppe von mutmaßlich zwei jungen Frauen sowie drei jungen Männern, die sich in der Bahn mindestens seit dem Haltepunkt in Herzberg befunden haben. Kurz bevor die Gruppe am Haltepunkt Osterode-Mitte ausstieg, drehte sich einer der jungen Männer im Ausstiegsbereich um und ging zielgerichtet auf die sitzende 52-Jährige zu.

Hierbei versuchte er nach der Handtasche der Frau zu greifen und ihr diese zu entwenden. Als dies aufgrund der Gegenwehr der Frau misslang, ließ der Mann schließlich von seinem Opfer ab und verließ zusammen mit seiner Gruppe die Regionalbahn in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde bei der Abwehr leicht verletzt.

Personenbeschreibung

Den Angreifer beschreibt die Frau wie folgt: ca. 180 cm groß, sehr schlanke, beinahe „dürre“ Statur, hatte kurze blonde Haare („Stoppelschnitt“), bekleidet mit einer weißen gesteppten Winterjacke und vermutlich einer blauen Jeans.

Während einer der anderen jungen Männer eine dunkle Jacke getragen haben soll, konnten die beiden jungen Frauen lediglich mit langen, vermutlich schwarzen Haaren beschrieben werden. Die Gruppe stieg am Haltepunkt Osterode-Mitte aus und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Osterode bittet Zeugen, die die Gruppe zur fraglichen Zeit im Bereich des Haltepunktes Osterode-Mitte oder im Vorfeld beim Besteigen der Regionalbahn gesehen haben und weitere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05522/5080 zu melden.

