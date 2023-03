Warum die Stadt Osterode am Harz die tibetische Flagge hisst

Osterode. Am Jahrestag des tibetischen Volksaufstands von 1959, dem 10. März, hisst die Osteroder Stadtverwaltung die tibetische Flagge am Rathaus.

Am 10. März wird am Rathaus Osterode die Flagge Tibets gehisst.

„Flagge zeigen für Tibet!“ ist eine Kampagne der Tibet-Initiative Deutschland. Seit 1996 sind Städte, Gemeinden und Landkreise aufgerufen, am 10. März – dem Jahrestag des tibetischen Volksaufstands von 1959 – an ihren Rathäusern die tibetische Flagge zu hissen. Gemeinsam setzen die deutschen Kommunen damit ein Zeichen der Solidarität mit der tibetischen Bevölkerung, die seit 1949 von China unterdrückt wird.

Die Stadt Osterode am Harz beteiligt sich auch in diesem Jahr und hisst am 10. März zusammen mit fast 450 deutschen Städten und Kreisen die tibetische Flagge vor dem Rathaus.

Die schrecklichen Geschehnisse im März 1959

Aus Sorge um den Dalai Lama versammelten sich am 10. März 1959 rund 30.000 Tibeter vor seiner Sommerresidenz außerhalb von Lhasa. Sie wollten verhindern, dass der Dalai Lama eine Einladung zu einer Theatervorstellung im chinesischen Militärlager annimmt, weil sie um seine Sicherheit fürchteten. Indem die Bevölkerung den Norbulinka-Palast umstellte, zwang sie den Dalai Lama dazu, die Einladung abzusagen.

Die Situation vor dem Norbulinka-Palast wurde immer angespannter, chinesische Truppen umstellten die Sommerresidenz und richteten Gewehre und Kanonen auf die Menschen.

Tausende Menschen sterben bei Massaker

Am 17. März feuerte die chinesische Armee zwei Granaten auf die Sommerresidenz. In der Nacht flüchtete der Dalai Lama als Soldat verkleidet ins indische Exil. Am 21. März begann die chinesische Armee wahllos in die Menschenmenge zu schießen und bombardierte den Sommerpalast, in dem sie den Dalai Lama weiterhin vermutete. Tausende Menschen starben bei diesem Massaker, die Mehrheit der Überlebenden wurde festgenommen.

Zwischen März 1959 und September 1960 tötete das chinesische Militär mehr als 80.000 Tibeter, mindestens 25.000 verschwanden hinter Gittern.

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!