Kolumne: Gastronomie ist wichtig für ein lebendiges Osterode

„Pfeiffer hat viel Erfahrung, um so ein Projekt zu starten und Erfolg zu haben. Aber mutig ist solch ein Unterfangen schon“, meint unser Redakteur.

Blick in einen der beiden Räume von „Pfeiffers Freiheit“ in Osterode.

Neues Restaurant öffnet in Osterode: Das ist „Pfeiffers Freiheit“

Entspannte Nächte wären für mich gegessen, und der Knoten im Magen würde sich, da bin ich mir beim reindenken in die Thematik sicher, auch tagsüber nicht lösen. Allerdings habe ich ja auch keine Ahnung von Gastronomie, und so stellt sich die Frage nach einem eigenen Laden zum Glück nicht. Das muss wer anders machen, Bernd Pfeiffer zum Beispiel.

Mutiges Unterfangen

Der Osteroder hat viel Erfahrung und vermutlich entsprechendes Urteilsvermögen, um ein solches Projekt zu starten und damit Erfolg zu haben. Aber mutig ist ein solches Unterfangen schon, das auch einige Investitionen mit sich bringt. Steigende Kosten für Lebensmittel und für Energie scheinen den Unternehmer nicht zu schrecken, dass die Reallöhne sinken und die Mittelschicht in Osterode in Jahrzehnten abgeschmolzen ist ebenfalls nicht.

„Es gibt niemanden der nicht isst und trinkt, aber nur wenige, die den Geschmack zu schätzen wissen“, sagt Konfuzius, und so muss der Wirt über ein gutes Angebot und gute Küche eben jenes schmale Klientel an sich binden. Gut, im da capo hat das ja auch funktioniert, und von dort bringt Pfeiffer sein gutes Renommee und vermutlich auch viele Gäste mit.

Gewinn für Osterode

Für Osterode ist eine solche Neueröffnung in jedem Fall ein Gewinn, denn kulinarische Vielfalt über Pizza und Schnitzel hinaus bereichert das Leben, ein solches Engagement, wie es derzeit einige Unternehmer nicht nur in der Gastrobranche in Osterode zeigen, bringt neue Impulsen und ist wichtig für eine lebendige Innenstadt und ihre Zukunftsfähigkeit.

Warum das Da Capo in der Stadthalle, das Bernd Pfeiffer bislang bewirtschaftete, keinen Wirt findet, verwundert. Das Restaurant ist schick, die Küche bestens ausgestattet, die zentrale Lage ist attraktiv, auch mit Blick, auf das, was dort entsteht. Sicher: Die allgemeinen Rahmenbedingungen sind wie beschrieben nicht ohne Tücken, und die Vorgaben der Wibo offensichtlich auch nicht. Fest steht aber, dass da großes Potenzial brach liegt.

