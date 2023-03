Raum Göttingen: Mehr Arbeitslose, viele offene Stellen

Die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk Göttingen im Februar ist im Vergleich zur Zahl im Vorjahr deutlich angestiegen. Das geht aus dem aktuellen Arbeitsmarktbericht der Agentur für Arbeit in Göttingen hervor. 2.139 Menschen mehr im Vergleich zu 2022 waren demnach im Februar 2023 im Agenturbezirk arbeitssuchend. Das entspricht einem Plus von 17,2 Prozent.

Von dieser Entwicklung seien insbesondere die Jobcenter in der Region betroffen, teilt die Agentur für Arbeit mit. Hier stieg die Zahl der Arbeitslosen innerhalb eines Jahres um 22 Prozent (+1.845) auf 10.224. Demgegenüber wuchs die Zahl der von der Agentur für Arbeit betreuten Arbeitslosen gegenüber dem Vorjahresmonat vergleichsweise moderat um 7,2 Prozent (+294) auf insgesamt 4.361 Arbeitslose.

Nur geringer Anstieg im Vergleich zum Januar

Die Zahl der Arbeitslosen ist insbesondere in den Jobcentern angestiegen, da hier seit Juni die ukrainischen Geflüchteten betreut werden. Nach einem Rückgang der gemeldeten Stellen im Januar sind im Februar wieder deutlich mehr Jobangebote bei der Agentur für Arbeit eingegangen.

Insgesamt waren im Februar im Agenturbezirk Göttingen 14.585 Menschen in der Arbeitsagentur und den Jobcentern der Region arbeitslos gemeldet. Gegenüber dem Januar wies die Statistik damit nur mit einem geringen Plus von 132 (+0,9 Prozent) aus.

5956 Stellen offen

Im zurückliegenden Monat meldeten Wirtschaft und Verwaltung 1.153 neue Arbeitsofferten. Das waren zwar 189 weniger als vor einem Jahr (-14,1 Prozent), doch 439 (61,5 Prozent) mehr als im Vormonat. Auf weiterhin hohem Niveau befinde sich der Bestand an gemeldeten Stellen, der im Februar bei 5.956 lag.

Ein hoher Stellenbestand könne neben weiteren Faktoren als Indikator für erschwerte Besetzungsverfahren, beispielsweise infolge fehlender Arbeitskräfte, gelten. Klaudia Silbermann, Chefin der Agentur für Arbeit Göttingen: „Die Aufgabe ist es, Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen. Doch das wird zunehmend zu einer Herausforderung und gestaltet sich unter anderem deshalb schwierig, weil das Qualifikationsniveau auf beiden Seiten deutlich auseinandergeht.“ So richteten sich 75 Prozent der Stellenangebote an Fachkräfte, Spezialisten und Experten. „Doch 53 Prozent der Arbeitslosen in der Region gelten als ungelernt und verfügen nicht über einen anerkannten Berufsabschluss. Ein Ansatz, die Marktsituation zu verbessern, ist das Bemühungen aller Arbeitsmarktpartnerinnen und -partner, die Ausbildung von Nachwuchskräften und die Weiterbildung von Beschäftigten und Arbeitslosen weiter zu intensivieren.“ Die Arbeitsmarktexpertin wirbt für das Thema berufliche Bildung: „Aus- und Weiterbildung sind ein Gewinn für beide Seiten: Betriebe können sich kompetente Fachkräfte sichern. Und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schaffen sich Voraussetzungen für gute und verlässliche Beschäftigungsperspektiven.“

Im Februar nahmen 2.756 Menschen an Qualifizierungsangeboten, wie beispielsweise beruflichen Weiterbildungen oder Sprachkursen, teil. Um Arbeitslose, Beschäftigte und Wiedereinstiegsinteressierte über die Vielfalt beruflicher Weiterbildungsangebote in der Region zu informieren, veranstaltet die Agentur für Arbeit eine Weiterbildungsmesse. Diese findet am 15. März, 14.30 bis 16 Uhr, in der Arbeitsagentur Göttingen statt.

2.416 Ausbildungsstellen offen

„Für alle, die in diesem Jahr die Schule verlassen und eine betriebliche Ausbildung anstreben, ist es spätestens jetzt an der Zeit, Bewerbungen zu schreiben und Kontakt zu den Betrieben aufzunehmen“, erklärt Silbermann. Jugendlichen, die noch keine konkrete Vorstellung hätten, rät sie zu einem Termin bei der Berufsberatung.

Seit Oktober haben Betriebe 2.416 Ausbildungsstellen und duale Studienangebote bei der Arbeitsagentur gemeldet, 54 mehr (+2,3 Prozent) als im Vorjahr. Auf der anderen Seite haben sich bisher 1.401 Ausbildungsinteressierte bei der Berufsberatung der Arbeitsagentur oder den Jobcentern gemeldet. Gegenüber dem Vorjahr sind das bisher 71 Jugendliche mehr als im Vorjahr (+5,3 Prozent), die mit Unterstützung eine Lehrstelle suchen