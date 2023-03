Das planen die Südharzer Gemeinden zum Weltgebetstag der Frauen

Foto: Carina Rother / World Day of Prayer International Committee, Inc. (WDPIC)

Den Blick nach Taiwan, hier die Hauptstadt Taipeh, richten am heutigen 3. März 2023 auch die Kirchengemeinden im Altkreis Osterode am Harz. Unter anderem geht es um Frauen- und Menschenrechte.

„Glaube bewegt!“ – das ist das Motto des diesjährigen Weltgebetstages der Frauen, der am heutigen 3. März begangen wird. Auch dieses Jahr arbeiten wieder Frauen aus 120 Ländern, aller Altersklassen und verschiedener christlicher Konfessionen zusammen, um Aktionen und Initiativen zu gestalten.

Ein friedliches Zusammenleben und Miteinander der christlichen Konfessionen, das ist das Ziel des Weltgebetstages, der jedes Jahr durch ein anderes Land repräsentiert wird. Dieses Jahr ist der Inselstaat Taiwan Zentrum der Gottesdienste und Veranstaltungen, die sich um die Themen Frauenrechte, Demokratie und Frieden drehen.

Taiwan steht unter Druck

Taiwan, das nur von einer Handvoll Ländern offiziell anerkannt wird, untersteht einem andauernden, hohen internationalen Druck. Der kleine, demokratische Inselstaat, der sich selbst Republik China nennt, ist der Kommunistischen Volksrepublik China und deren Vorstellung vom „Ein-China-Grundsatz“ ein Dorn im Auge.

Reich an verschiedenen Religionen und Ethnien ist Taiwan ein Land, in dem ausgesprochen selten religiöse Konflikte herrschen. Es ist Heimat einer starken Frauenbewegung, die sich für die Demokratisierung einsetzt und dafür gesorgt hat, dass bereits 1953 das Frauenwahlrecht eingeführt wurde. Wie geschaffen also, um 2023 Gestaltungszentrum des Weltgebetstages zu sein. International isoliert, doch vereint im Glauben erzählen Taiwanerinnen von ihrem Glauben und teilen ihre Kultur: durch Essen, Tanz, Gesang und die Bibel.

Das Bild zum Weltgebetstag 2023 mit dem Titel „I Have Heard About Your Faith“ stammt von der taiwanischen Künstlerin Hui-Wen Hsiao. Foto: Hui-Wen Hsiao / World Day of Prayer International Committee, Inc. (WDPIC)

„In vielen Gemeinden Deutschlands ist die Weltgebetstagsarbeit die lebendigste, langjährigste und oft einzige ökumenische Initiative“, so das Komitee des Weltgebetstages. Auch in der Region finden am heutigen 3. März Veranstaltungen statt. „Es verspricht spannend zu werden“, so Christian Dolle vom Kirchenkreis Harzer Land. „In vielen Gemeinden gibt es ein Beisammensein mit landestypischen Speisen“.

Veranstaltungen in der Region zum heutigen Weltgebetstag der Frauen:

Bad Grund: 18 Uhr, Gemeindehaus, für Bad Grund und Wildemann

18 Uhr, Gemeindehaus, für Bad Grund und Wildemann Nienstedt: 19 Uhr, St. Martin

19 Uhr, St. Martin Dorste: 19 Uhr, St. Cyriaki, für Dorste, Wulften und Schwiegershausen

19 Uhr, St. Cyriaki, für Dorste, Wulften und Schwiegershausen Osterode: 19 Uhr, St. Johannes, für alle Gemeinden im Stadtgebiet

19 Uhr, St. Johannes, für alle Gemeinden im Stadtgebiet Lasfelde: 18 Uhr, St. Simon und Judas

18 Uhr, St. Simon und Judas Herzberg: 19 Uhr, St. Josef, für Herzberg, Sieber und Lonau

19 Uhr, St. Josef, für Herzberg, Sieber und Lonau Hattorf: 19 Uhr, St. Hildegard

19 Uhr, St. Hildegard Pöhlde: 18 Uhr, Gemeindehaus

18 Uhr, Gemeindehaus Bad Lauterberg: 19 Uhr, Pauluskirche, für alle Gemeinden in Bad Lauterberg

19 Uhr, Pauluskirche, für alle Gemeinden in Bad Lauterberg Barbis: 18 Uhr, St. Petri

18 Uhr, St. Petri Bad Sachsa: 18 Uhr, Lutherhaus

