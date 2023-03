Zusammenhalt, Spaß und Freude in Osterode

Osterode. Hallenolympiade der Hauptschule Neustädter Tor in Osterode war ein Erfolg. So verläuft der Tag.

Den fast 200 Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrerschaft der Osteroder Hauptschule Neustädter Tor geht noch immer die Hallenolympiade durch den Kopf, zu der sie voller Vorfreude in der Lindenberghalle zu neun, nicht alltäglichen Disziplinen an den Start gegangen waren.

Am Ende stand fest, dass die Klasse 9b die meisten sportlichen Punkte eingefahren hatte. Die Klasse 10b wiederum sicherte sich mittels vielen Erwachsenen-Stimmen den Fairnesspreis. Denn viele von ihnen schauten nicht nur zu, sondern betreuten auch die einzelnen Stationen. Letztendlich durften sie dann der Klasse, die sich aus ihrer Sicht bei allen Olympioniken am besten für die Gemeinschaft eingesetzt haben, die größte Punktzahl geben.

Bis es aber so weit war, galt es letztendlich die einzelnen Aufgaben in Angriff zu nehmen, was allen einen Riesenspaß bereitete, was sogar von Weitem in den Gesichtern zu sehen war.

Den Ball mittels Seil und Füssen zum unten stehenden „Tor“ zu transportieren und genau dort hinein fallen zu lassen, war nicht ganz einfach. Foto: Petra Bordfeld / HK

So durfte sich beispielsweise mal wie Tarzan gefühlt werden, wenn es galt, auf einer Trapezstange Platz zu nehmen und einen Ball zwischen die Knie zu klemmen, um ihn dann schwingend in eine oder zwei Kisten treffend fallen zu lassen.

Das Zielen und Treffen große Unterschiede haben, stellten die Sportlerinnen und Sportler nicht nur beim Torwandschießen, sondern auch beim Werfen des Basketballs über den Rücken ins Netz, fest. Sogar mittels eines Spannbandes Büchsen abzuschießen, sah einfacher aus, als es am Ende war.

Beim Überwinden einer aufgestellten Matte durfte sich aber Hilfe geholt werden, was nicht selten geschah. Wie wichtig das Zusammenhalten ist, merkten alle, als sie einen Ball mittels eines aus Bändern „geknüpftes“ Netzt daran hindern sollten, die Erdanziehungskraft unter Beweis zu stellen.

Egal welchen Platz sich am Ende die Klassen geholt hatten, die Freude und der Spaß gemeinsam an verschiedenen „Aufgaben“ zu arbeiten und zu erkennen, dass man gemeinsam gut weiterkommt, war für alle Beteiligten offensichtlich.

Ein großer Dank gilt der Elternvertretung und dem Förderverein für die wunderbare Unterstützung und die zwischenzeitlichen Stärkungen mittel leckerer Brötchen und kühler Getränke.