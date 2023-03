Abenteuerlustige Osteroder erkunden Europas Städte mit dem Zug

Osterode. Auch Ursula Bremer und Werner Tönsmann aus Osterode haben das umweltschonende Globetrotten via Interrail Ticket für sich entdeckt.

Eine positive Reaktion hat der Harz Kurier auf den Artikel „Über die Leichtigkeit des Städtereisens“ vom 23. Februar von zweien seiner Leser erhalten. In dem Bericht, der auf der Seite „Schlaglichter“ erschienen ist, ging es um das Ehepaar Menge aus Herzberg, das mittels Bahn und dem Interrail Ticket die verschiedenen Städte Europas erkundet und über ihre Erlebnisse berichtet.

Ganz ähnliche Erfahrungen haben auch Ursula Bremer und Werner Tönsmann aus Osterode gemacht, die sich auf unseren Bericht hin gemeldet haben: „Mit großem Interesse und Vergnügen haben wir den Interrail-Reisebericht des Ehepaars Menge gelesen. Die beiden sind nicht allein auf die Idee gekommen, mit Interrail klimaschonend zu globetrotten. Wir auch. Mit der Rabatt-Interrail-Global Card waren wir den gesamten Monat Oktober 2022 unterwegs und konnten viele tolle Eindrücke mit nach Hause nehmen“.

So verläuft die Zugreise

Die Reise führte die beiden Osteroder von Göttingen nach Zürich, von wo aus sie mehrere Tagesfahrten nach St. Gallen, Bern und Luzern unternahmen. Weiter ging es dann nach Chur und dort zunächst mit der Seilbahn, für die die beiden Reisenden über das Interrail Ticket einen Rabatt bekamen, auf den Berg.

„Am nächsten Tag erlebten wir die wunderschöne Bernina-Express-Strecke nach Tirano mit dem Regionalzug. Dieser fährt nämlich die selbe Strecke wie der Bernina-Express. Man spart Reservierungskosten und die Fenster lassen sich zum Fotografieren der herrlichen Landschaft öffnen“, schreiben die Osteroder in ihrer E-Mail.

Beeindruckende Berge. Foto: Bremer / Tönsmann / Privat

Und weiter: „Unsere Reise führte uns weiter nach Como, Lugano, Locarno. Von dort fuhren wir mit der bekannten Centovallibahn (83 Brücken, 31 Tunnel) auf landschaftlich schöner Strecke nach Domodossola. Weiter ging es nach Mailand“. Dort verbrachten sie drei Tage und reisten dann mit dem Highspeedzug (298 km/h) nach Parma – mit einem Umstieg nach La Spezia und ins Cinque Terre. Vier Tage verbrachten die Osteroder dort, besuchten die fünf berühmten Dörfer, genossen in Manarola am Strand die Sonne und badeten im Meer. Weiter ging es nach Padua, Triest, Ljubljana, zum Bleder See, nach Graz und Wien. „Wir nutzten bis auf den Highspeedzug von Mailand ausschließlich Regionalzüge“, erinnern sie sich.

Flexible Planung per App

„Streckenplanung und Buchung von Unterkünften – Miniappartements ohne Frühstück, Pensionen, kleine Hotels und Hostels lagen immer in Bahnhofsnähe – erfolgten meist erst zwei Tage vorher, was Dank App Railplanner und Buchungsportalen überhaupt kein Problem war.“

Auch Ursula Bremer und Werner Tönsmann ziehen ein durchweg positives Fazit: „Es machte uns großen Spaß flexibel zu sein und in unserem eigenen Rhythmus zu reisen. Mit der Interrail Card bekommt man auch oft Vergünstigungen, zum Beispiel bei der Nutzung von Seilbahnen oder Zahnradbahnen, wie etwa in Bern, Luzern oder Lugano. Wir begegneten vielen jungen Interrailern, die es toll fanden, dass zwei abenteuerlustige Best Ager auf diese Art und Weise unterwegs waren“. Und für die Zukunft: „Wir planen weitere Interrailtouren, das ist schon mal klar.“

