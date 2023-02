Zukunftsorientierte Abteilungs- und Fraktionsarbeit im Fokus

Das Hauptaugenmerk der diesjährigen Jahreshauptversammlung der SPD-Abteilung Schwiegershausen, lag auf dem Jahresbericht, Ehrungen und Grußworten.

Die Vorsitzende, Kathrin Schrader, betonte in ihrem Jahresbericht, dass der Fokus auch im vergangenen Jahr ganz klar auf der zukunftsorientierten Abteilungs- und Fraktionsarbeit gelegen habe. Auch die politische Arbeit im Ortsrat Schwiegershausen laufe sehr gut und harmonisch, berichtete Schrader. Das solle auch zukünftig so bleiben, damit die anstehenden Aufgaben wie z. B. die Schaffung von Bauplätzen und einer Dorfgemeinschaftseinrichtung, gemeinsam auf den Weg gebracht werden können. Für die Mitarbeit in der Abteilung und vor Ort wolle die Partei junge Menschen gewinnen.

Des Weiteren gab es noch einige Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften. So überreichte Kathrin Schrader den Eheleuten Helmut und Brunhilde Holzapfel Urkunden und Präsente für ihre jeweils 25-jährige Parteizugehörigkeit. Zudem teilte sie der Versammlung mit, dass die Genossen Willi Köhler, Harald Renz und Walter Mißling der Partei seit 50 Jahren die Treue halten. Die offizielle Ehrung für die Jubilare 2023 wird im Laufe des Jahres vom SPD-Ortsverein Osterode vorgenommen. Bürgermeister Jens Augat machte in seinem Grußwort deutlich, was in der Stadt Osterode und den Ortschaften in den letzten Jahren auf den Weg gebracht und umgesetzt wurde.

Gerade im Bereich der Kinderbetreuung sei man mittlerweile mit dem Neubau der Kita Am Röddenberg und einer zweiten Waldkindergartengruppe besser aufgestellt. Auch für 2023 und die folgenden Jahre stünden viele Großprojekte und Herausforderungen auf dem Plan. Augat gab sich zuversichtlich, dass man auch diese gemeinsam meistern wird. Der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, Thorsten Heinze, war zum ersten Mal in Schwiegershausen zu Gast. Er gab einen kleinen Einblick in die Arbeit des Kreistages und die SPD-Kreistagsfraktion, in der auch Kathrin Schrader als stellvertretende Vorsitzende mitwirkt. Heinze zeigte sich offen für Anregungen aus den Städten, Gemeinden und Ortschaften. Die Bundestagsabgeordnete Frauke Heiligenstadt kam direkt aus Berlin von der Sitzungswoche nach Schwiegershausen und informierte die Versammlung über die Themen, die den Bundestag und die Bundesregierung aktuell beschäftigen.

Im Anschluss an die Versammlung lud die Abteilungsvorsitzende Kathrin Schrader alle Anwesenden zum Grünkohlessen ein.

