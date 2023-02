Osterode. Stille Hunde begeistern mit der Komödie „Marzipanschweine“ in der Stadtbibliothek in Osterode. So verläuft die Aufführung.

Theater in Osterode

Theater in Osterode In Osterode: Groteske Szenen einer Hochzeit

„Sie gehören einfach zur Stadtbibliothek“, stellte Leiterin Claudia Wilkening in ihrer Begrüßung fest und freute sich ebenso wie das Osteroder Publikum, dass die „Stillen Hunde“ nach langer Coronapause wieder wie gewohnt das Veranstaltungsjahr in der Scheffelstraße eröffneten. Auf dem Programm stand diesmal jedoch nicht die sonst übliche Szenische Lesung, sondern ein Theaterstück aus eigener Feder: „Marzipanschweine“.

Was sich zum Anbeißen süß anhörte, entpuppte sich als bissige Realsatire, die Stefan Dehler und Christoph Huber bei allem Sarkasmus zu einer vergnüglichen Angelegenheit machten. Ort des Geschehens ist die opulente Hochzeitsfeier von Jens, mit der der 51-jährige seine junge Braut beeindrucken will. Bruder Olaf, der sich nach zwei Jahren noch nicht vom plötzlichen Tod seiner Ehefrau erholt hat, zieht sich emotional angegriffen in einen ruhigen Raum zurück. Dorthin folgt Jens seinem Bruder, um ihn auf die Feier zurück zu lotsen. Und dann nimmt die „Nebenzimmerkomödie“, wie die „Stillen Hunde“ ihr Stück untertitelt haben, ihren Lauf.

Streit unter Geschwistern

Was als scheinbar einträchtiges Gespräch unter Geschwistern beginnt, ist von immer mehr Sticheleien durchsetzt und mündet schließlich in ätzender Häme, während die namensgebenden „Marzipanschweine“ - Fläschchen mit italienischem Hochzeitslikör – in rauen Mengen gekippt werden. Da wird der beleibte Olaf, der eine Schädlingsbekämpfungsfirma sein eigen nennt, von Jens als „Brotkäfer“ und „Muttis Liebling“ sowie wegen seiner vermeintlichen Schlichtheit und Spießigkeit verspottet.

Olaf wiederum reibt seinem Bruder das unpassende Outfit seiner frisch Angetrauten, die im aufreizenden Stil Madonnas zur kirchlichen Trauung erschienen war, unter die Nase sowie seine Großmannssucht und die Pleite seines Autohandels. „So feiern Männer, wenn sie Todesangst haben“, diagnostiziert er zudem eine Midlife-Crisis.

Wie sich die Brüder vor Ironie triefende Entlarvungen und Spitzen um die Ohren hauten, war witzig, aber ebenso wirklichkeitsnah, weil Huber und Dehler ihre Charaktere nicht überzeichneten und auf platte Stereotype verzichteten. Stattdessen entstand – auch dank des darstellerischen Könnens der beiden Schauspieler, ein fein austariertes Kammerspiel, das trotz seiner Skurrilität wie aus dem Leben gegriffen schien.

Denn wer kennt sie nicht: Familienfeiern, auf denen sich langgehegter Groll und lang zurückliegende Kränkungen plötzlich Bahn brechen? Der Dialog von Jens und Olaf, der illustrierte, in welchem Fiasko die sündhaft teure Veranstaltung endet, setzte beim Publikum noch einmal ein urkomisches Kopfkino mit grotesken Situationen in Gang: der vom dementen Vater verursachte Aufruhr, die „scheinheilig Säure verspritzende“ Mutter, bekiffte Brauteltern und schließlich ein handfester Streit zwischen Ex und neuer Frau mit desaströsem Ausgang.

Finale Szene als Zugabe

Das scheinbare Ende war jedoch noch nicht das Finale. Nach langem Applaus beschied Christoph Huber den Zuschauerinnen und Zuschauern: „Bevor Sie Zugabe schreien, bekommen Sie eine.“ Und die bestand aus der tatsächlichen Schlussszene, die noch einige Überraschungen zu bieten hatte. Die Besucher der Stadtbibliothek bedankten sich für den unterhaltsamen Abend mit begeistertem Beifall, konnten aber auch ihrerseits ein Lob einheimsen. „Sie waren großartige Hochzeitsgäste“, befand Huber.

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!