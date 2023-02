Musik-Fans können ab sofort für Osteroder voten

Osterode. Abstimmung für ESC-Vorentscheid läuft: Niklas Kahl aus Osterode ist als Schlagzeuger mit „Lord of the Lost“ dabei.

Die Band Lord of the Lost mit dem aus Osterode stammenden Drummer Niklas Kahl (mit Bart) nimmt am deutschen Eurovision Songcontest-Vorentscheid 2023 teil.

Am 24. Februar beginnt die Onlineabstimmung für den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC). Auf den Websites aller Radiopopwellen der ARD könnten Hörerinnen und Hörer ab 6 Uhr für ihren Favoriten abstimmen, wie der Norddeutsche Rundfunk am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Die Abstimmung endet am Showtag des Vorentscheids, am 3. März, um 22 Uhr. Neun Künstlerinnen und Künstler nehmen teil.

Mit dabei ist auch die Band „Lord of the Lost“, in der der Osteroder Niklas Kahl seit 2017 am Schlagzeug sitzt. Auf seiner Facebook-Seite hatt der Drummer seine Freude über die Teilnahme am Vorentscheid schon im Januar in einem Post unterstrichen: „Als jemand, dessen gesamtes Leben von Musik begleitet wurde, sage ich: Geil!“ Mit einem „schrägen Genremix“, der „authentisch und unverbogen“ sei – so formulierte es Kahl – will sich die Band beim Vorentscheid ab sofort nun gegen die anderen Bands und Künstler Will Church, Frida Gold, „Patty Gurdy, Trong, René Miller, Anica Russo, Lonely Spring und Ikke Hüftgold durchsetzen.

Wer am Ende Deutschland am 13. Mai beim Eurovision Song Contest vertreten darf, wird am 3. März durch das Voting der Zuschauerinnen und Zuschauer und eine internationale Jury ermittelt.