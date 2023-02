Junge Osteroder hoffen auf mehr Beteiligung in der Kommunalpolitik

Acht Mitglieder der Jugendorganisationen der SPD und der FDP aus dem Altkreis Osterode haben sich in Herzberg getroffen. Bei dem Gespräch ging es, neben der zu diesem Zeitpunkt laufenden Wahl in Berlin oder der aktuellen Bundespolitik, vor allem um das Thema der Jugendbeteiligung in der Kommunalpolitik.

„Auch wenn immer mehr junge Leute auf Bundes- und/oder Landesebene mitarbeiten wollen, beteiligen sich immer noch zu wenig Jugendliche in der Kommunalpolitik, obwohl dies die wichtigste Grundlage der Beteiligung ist“, hieß es an dem Abend. Durch eine überparteiliche Zusammenarbeit zwischen den Jungen Sozialen (Jusos) und Jungen Liberalen (Julis) soll gemeinsam daran gearbeitet werden, die Region neu zu politisieren.

Verbände arbeiten zusammen

„Ich finde es sehr gut, dass wir als Jugendorganisationen als Vorbild voran gehen, indem wir aufeinander zugehen und kooperieren wollen und werden“, meint der 18-jährige Jonathan Sawall von der FDP Bad Lauterberg.

Die beiden Jugendverbände wollen in Zukunft jetzt öfter zusammenarbeiten und hoffen dabei auf Zulauf, vor allem von anderen Jugendlichen. Zum Beispiel wollen sich die jungen Leute am Samstag, 25. Februar, zusammen in die Innenstadt von Osterode stellen, um dort unter anderem Waffeln zu verteilen. Mit dem Erlös aus der Aktion möchten sie den Opfern der Erdbeben in der Türkei und in Syrien helfen.

Kontakt über Social Media

Wer im Altkreis Osterode wohnt und generell an dem Thema Jugendbeteiligung Interesse hat, kann sich bei den Jusos oder bei den Julis über Social Media melden oder sich an die Parteien vor Ort wenden.

Parteilose Jugendliche sind genauso gerne gesehen wie Mitglieder von etablierten oder kleinen Parteien.