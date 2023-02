Das Schwiegershäuser Schützenfest ist verpachtet

Schwiegershausen. Die diesjährigen Festwirte sind die Inhaber des Gasthauses „Ohnesorge“, die Bewirtung in der Festhalle übernimmt das Team um Rolf Barke.

Mit der traditionellen Verpachtung des diesjährigen Volks- und Schützenfestes in Schwiegershausen, hat nun die Festvorbereitung begonnen. Dafür hatte sich der Vorstand der Schützengesellschaft mit Ortsbürgermeisterin Kathrin Schrader und den potenziellen Wirten im Gasthof „Ohnesorge“ getroffen, um die Verträge mit den Bewerbern auszuhandeln.

Nach einleitenden Worten des 1. Schützenmeisters Tobias Wode wurde fast vier Stunden verhandelt, dass Hans Berger und dessen Frau Carola, Inhaber des Gasthauses „Ohnesorge“, die Festwirte für die Schützengesellschaft sind. Auch die Biwaks finden wieder auf dem Saal von „Ohnesorge“ statt. Um die Bewirtung in der Festhalle wird sich das Team um Rolf Barke kümmern. Beide Verträge wurden mit einem Handschlag besiegelt.

„Die bereits 35. Auflage des Volks- und Schützenfestes kann kommen“, darin waren sich alle einig. Die nächsten Termine der Schützengesellschaft sind die Osterfeuerparty mit viel Musik am Ostersamstag in der Mehrzweckhalle und die traditionelle Chargenwahl am Ostersonntag.

