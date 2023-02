Bei Anruf Schock: Osteroder Verein warnt vor Abzocke am Telefon

Osterode. Weisser Ring in Osterode will mit Präventions-Theaterstück für Betrug am Telefon sensibilisieren und auf das richtige Verhalten aufmerksam machen.

Schockanrufe, Enkeltrick 2.0 – Betrügereien, die jeder kennt und bei denen Kriminelle über das Telefon oder über Nachrichtendienste Seniorinnen und Senioren um ihr Geld bringen. Das möchte der bundesweit arbeitende Verein Weisser Ring ändern. In Kooperation mit der Polizeidienststelle Osterode lädt die Osteroder Außenstelle des Weissen Rings für Mittwoch, 22. Februar, ab 15 Uhr alle Bürgerinnen und Bürger zu einem Theaterstück in die Kurt-Schröder-Halle der BBS II in Osterode ein. Der Eintritt ist frei.

Der Ursprung der Telefonbetrugsmasche, der Enkeltrick, ist bei den Telefonbetrügern dabei schon lange aus der Mode. Stattdessen geben sie vor, dringend Geld zu brauchen, um einen Angehörigen des Opfers entweder gegen Kaution aus dem Gefängnis zu holen oder um Schadensersatzbeträge zu zahlen – alles sofort und alles ausgedacht. Oft sind die Opfer dieser Anrufe überfordert mit der vermeintlichen Schockbotschaft. Sie wissen in ihrer Panik selbst nicht, wie sie zu reagieren haben und zahlen – weil sie helfen wollen, weil sie es gut meinen, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen.

So funktioniert das Präventionstheaterstück

Das Präventionstheaterstück des Weissen Rings mit der Osteroder Polizei stellt verschiedene Beispielszenarien vor, die Fachleute anschließend analysieren und aufklären. Es stellt emotional und realistisch dar, wie die Täter sich ihr Opfer aussuchen und mit ihren Tricks und Maschen dazu bewegen, ihnen Geld zu geben. Dabei beginnen die Täter selten mit ausreichend Informationen über ihr Opfer, sondern erfragen sich diese erst während der Telefonate. Sie nutzen dafür Identitäten, die Vertrauen erwecken, wie Anwälte oder Polizisten – Personen, die sonst mit Hilfe und Beistand in Verbindung gebracht werden. „Es sind viele viel zu leichtgläubig“, meint Hans-Dieter Wode (im Foto links), der Außenstellenleiter des Weissen Rings für Osterode: „Wer weiß denn genau, wie die Polizei arbeitet?“.

Deshalb spielen sie mit den Emotionen des Publikums, meint Volker Hahn (re.), neues Mitglied des Weissen Rings und ehemaliger Präventionsbeauftragter der Polizei Osterode, denn: „Am erfolgreichsten ist es immer, etwas so erlebbar wie möglich zu machen“, erklärt er. Es sollen schließlich alle einmal sehen, wie ein Schockanruf abläuft.

Der Vorsitzende und einige Mitglieder des Weissen Rings in Osterode. Foto: Pauline Vockenroth / HK

Das macht der Weisse Ring in Osterode

Der Weisse Ring in Osterode, widmet sich im Bereich der Kriminalitätsprävention zum ersten Mal dem Thema Telefonbetrug. Der Verein, der hauptsächlich in der Opferhilfe tätig ist, möchte damit dem Präventionsloch entgegenwirken, das durch die Corona-Pandemie entstanden ist. Der Verein will aufklären, wie man eine Betrugssituation erkennt und richtig reagiert. Durch die Isolation der Pandemie konnten viele Bürgerinnen und Bürger nicht durch Präventionsaktionen erreicht werden und die Anzahl an Betrugsfällen gegen ältere Menschen über das Telefon stieg an. Erreichen will der Weisse Ring mit der Aktion alle Menschen, die vielleicht nicht durch Vereine bereits an Präventionsaktionen der Polizei teilnehmen konnten.

Dabei will der Verein eng mit der Polizei zusammenarbeiten und bekommt deshalb Unterstützung von der Polizeidienststelle Osterode und ihrer neuen Präventionsbeauftragten Katharina Nolte, die erst vor Kurzem die Aufgaben des frisch pensionierten Volker Hahn übernommen hat.

Sind Sie Opfer von Kriminalität geworden? Kontaktieren Sie den Weissen Ring: Telefon 0151-55164801