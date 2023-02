Pulli-Beweis: Göttinger Landrat hat ein großes Herz für den Harz

Osterode. Redaktionsleiterin Svenja Paetzold-Belz erfreut sich in ihrer aktuellen Kolumne an der „festlichen“ Kleidung von Göttingens Landrat Marcel Riethig.

Dass er aber auffällig oft im Altkreis unterwegs sei so als Landrat für den gesamten Kreis Göttingen, das habe man ihm im Interview schon vorgeworfen, erzählte Marcel Riethig im vergangenen Jahr beim Neujahrsempfang der Stadt Osterode. Nun leistete sich der Göttinger erneut einen Fauxpas. Zumindest könnte man es als treuer Bewohner der Kreisstadt durchaus so interpretieren. Denn zur feierlichen Freisprechung der Gesellen der Kreishandwerkerschaft Osterode erschien der Landrat nicht etwa im fein gebügelten Anzug. Unter dem Sakko trug der 40-Jährige stattdessen einen „Harzkind“-Pullover.

Ist das jetzt schon kulturelle Aneignung? Nein, denn Harzkind kann jeder sein, solange er der Region nur ausreichend zugetan ist. Das sagen zumindest die Macher der Marke im Kurzinterview bei der „Draußen im Harz“-Aktion gemeinsam mit Harz Kurier und Braunschweiger Zeitung. Das scheint hier der Fall zu sein. Zumindest betont der Göttinger Verwaltungschef zu jeder Gelegenheit, den Harzer Teil seines Landkreises besonders zu schätzen.

Landrat verschenkt Harzkind-Sweater

Bei den jungen Gesellen der Kreishandwerkerschaft machte Riehtig sich an diesem Abend mit der Geste beliebt, denn sie war Teil eines Geschenkes, dass der Landrat für sie im Gepäck hatte. „Ich hätte gerne jedem von Ihnen heute so einen Pulli mitgebracht“, sagte er. „Aber ich weiß ja gar nicht, ob sie die überhaupt mögen und welche Größe sie tragen.“ Daher also so: Wer ein Sweatshirt haben wolle, möge dem Landrat im Anschluss eine Mail mit Größe und Adresse schreiben. „Ich schicke Ihnen den Pulli dann zu.“

Das ließen sich viele der Freigesprochenen nicht zweimal sagen. Dass der Landrat den Wunsch der Kreishandwerkerschaft, laut deren Einladung „festliche Kleidung erwünscht“ war, mit der Harz-Kluft eher kreativ interpretierte, nahm ihm an diesem Abend so aber jedenfalls sicher niemand übel.