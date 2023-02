Streik im Altkreis Osterode: Welche Kitas sind betroffen?

Altkreis Osterode. Warnstreiks im öffentlichen Dienst: Welche Kindertagesstätten im Altkreis Osterode am Harz streiken am Donnerstag mit?

Auch nach der aktuellen Umfrage unserer Redaktion bleibt weiterhin unklar, welche städtischen Kitas im Altkreis Osterode von dem Streik am Donnerstag betroffen sein werden.

Aktuellen Informationen zufolge sei in dieser Hinsicht in den städtischen Kindertagesstätten in Walkenried und Bad Lauterberg derzeit nichts geplant. Die städtischen Kindertagesstätten in Osterode gaben hierzu kollektiv keine Auskunft. In Herzberg herrschte hierzu ebenfalls kollektives Schweigen. Und auch in Bad Grund wollte man uns hierzu keine Auskunft geben.

Eine Teilnahme am Streik sei aber generell jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin selbst überlassen, erläuterte die Leiterin der Kindertagesstätte „Spatzennest“ in Bad Lauterberg. Viele Erzieherinnen und Erzieher gehörten hier nicht einmal einer Gewerkschaft an.

Kita-Streik: Erzieherinnen und Erzieher wünschen sich mehr Anerkennung

Die Stellvertretende Leiterin der Kindertagesstätte am Zauberwald in Walkenried, Silke Augustin, bemerkte in diesem Zusammenhang: „Auch wenn wir aktuell nicht streiken, denke ich, dass wir uns alle einig sind, dass es mehr Anerkennung für Berufe im öffentlichen Dienst geben sollte und dass diese Berufe auch entsprechend bezahlt werden sollten.“

In den vergangenen Tagen und Wochen kam es immer wieder zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Die Post, der Nahverkehr und auch Kitas sind betroffen und fordern 10,5 Prozent mehr Lohn. Vergangenen Freitag haben beispielsweise rund 80 Kita-Beschäftigte in Bremen für eine bessere Bezahlung ihrer Arbeit demonstriert.

