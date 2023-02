Kita-Streiks am Donnerstag: Auch Osterode ist betroffen

Osterode. Laut Verdi planen Erzieherinnen und Erzieher in mehreren Kindergärten der Region Göttingen und Harz, am Donnerstag die Arbeit niederzulegen.

Eltern aus Osterode, Einbeck, Duderstadt, Bad Harzburg und Northeim müssen sich auf Streiks in Kitas am Donnerstag einstellen.

Eltern aufgepasst: Am kommenden Donnerstag, 16. Februar, könnte es in mehreren Orten der Region zu Streiks bei Erzieherinnen und Erziehern in den städtischen Kindertagesstätten kommen. Grund sind Tarifverhandlungen in der Branche.

Wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi Hannover informiert, liegen nach derzeitigem Stand auch Streikaufrufe für die Orte Osterode, Bad Harzburg, Duderstadt, Einbeck und Northeim vor. Von den jeweiligen Orten aus würden mehrere Busse nach Göttingen fahren, wo die Hauptveranstaltung der Verdi-Streiks stattfinden soll. „Dort versammeln sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Streiks um 10 Uhr am Alten Rathaus und machen sich gemeinsam auf den Weg. Enden wird die Veranstaltung dann gegen 12 Uhr beim Gänseliesel-Brunnen.“

Schwierige Einschätzung: Welche Kitas in Osterode sind betroffen?

Bei der Stadt Osterode war die Meldung am Montagmorgen zuerst eingegangen, wie Uwe Breyer mitteilt. „Wir können aktuell noch nicht einzuschätzen, welche Kindertagesstätten mitmachen, und welche nicht. Es kann sein, dass einige Kitas gar nicht betroffen sind, bei anderen könnten Eltern hingegen mit vollständige Ausfällen oder mit Ausfällen einzelner Gruppen rechnen müssen“, schildert er. In diesem Zusammenhang appelliert Breyer daher an alle Erziehungsberechtigten, sich auf den möglichen Ausfall vorzubereiten und um Ersatzbetreuung zu kümmern. „Für genauere Nachfragen können sich die Eltern auch an ihre Kitas wenden.“

Anders als Verdi zunächst mitgeteilt hatte, gibt es in Herzberg keinen Grund zur Sorge. „Nach derzeitigem Stand ist uns noch nichts über etwaige Kindertagesstätten-Streiks bekannt“, sagt Raimund Päckers von der Stadt Herzberg. Er habe mit zwei Kindertagesstätten gesprochen, eine Teilnahme an dem Streik sei in beiden Fällen nicht angemeldet worden. Auch über Streiks in den anderen Städten und Gemeinden des Altkreises Osterode ist bisher nichts bekannt.

