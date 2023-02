In Osterode: Besonderer Vortrag, besonderes Beisammensein

Ein sehr spezielles und auf den ersten Blick trockenes Thema bestimmte einen Öffentlichkeitsabend der Osteroder Freimaurerloge Zum Tempel der Eintracht am vergangenen Freitagabend in den Logenräumen im Rinneschen Haus.

Handchirurg referiert

Fachkompetenter Referent war der in Osterode praktizierende Dr. Armin Görs, seines Zeichens Handchirurg. „Schön, dass so viele Gäste zu diesem netten Vortrag gekommen sind“, begrüßte er die etwa 50 Anwesenden und stimmte sie auf ganz besonderes Bildmaterial in seinem Diavortrag ein: Wem schlecht werden sollte, der sage es bitte rechtzeitig, warnte er und ergänzte humorig, dass er und sein ebenfalls anwesender Kollege Dr. Ali Daneschdar, Allgemeinmediziner aus Zorge, wenn es sich vermeiden ließe, nicht unbedingt eingreifen wollten.

So schlimm wurde es dann noch nicht, auch wenn Nerven, Sehnen, Blutgefäße und Muskeln der Hand sich dem Laien in farbigen Darstellungen erstmal derart offenherzig präsentierten. Dr. Görs sprach kurzweilig über Funktionen der Hand, die Geschichte der Handchirurgie, Formen der Erkrankung und ihrer Behandlung, beantwortete dabei auch die vielen Fragen, die aus dem interessierten Publikum an ihn gerichtet wurden.

Gäste aus der Ukraine bereiten ein Buffet vor

Zu Gast waren an dem Abend auch zahlreiche Ukrainerinnen und Ukrainer, die auf Einladung von Stuhlmeister Rainer Semm das Catering mit einem landestypischen Büffet übernommen hatten. Da waren die anatomischen Darstellungen beim anschließenden gemütlichen Beisammensein schnell vergessen. Semm selbst hat guten Kontakt zu den Geflüchteten, betreut er doch mehrere Familien. Geld gesammelt wurde an diesem Abend auch. Die Loge stockte die Summe auf 300 Euro auf, die an das Freimaurerische Hilfswerk und von dort zu 100 Prozent an die Ukraine geht.

