Osterode. Unbekannter zersticht zwei Reifen an einem im Margeritenweg in Osterode geparkten VW Polo. Die Polizei sucht Zeugen.

Blaulicht In Osterode: Zwei Reifen an parkendem VW Polo zerstochen

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in der Zeit von Freitag, 10. Februar, 20 Uhr, bis Samstag, 11. Februar, 8.30 Uhr, im Margeritenweg in Osterode zwei Reifen an einem parkenden VW Polo zerstochen hat.

Die Eigentümerin des Fahrzeugs hatte den Wagen am Freitagabend im Margeritenweg abgestellt und am folgenden Morgen, als sie ihr Auto wieder benutzen wollte, festgestellt, dass jemand die beiden linken Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen hatte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/5080 entgegen.