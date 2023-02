Strom- und Gaspreise im Harz: Wann kommen die Entlastungen?

Die Verbraucher-Preise für Gas und Strom haben seit Beginn des Krieges in der Ukraine in Deutschland nur eine Richtung gekannt und die hieß: steil nach oben. Doch seit Beginn des Jahres 2023 allerdings haben die Preise an den Börsen für Gas und Strom ganz erheblich nachgegeben. Obwohl sich die Situation auf den Energiemärkten zurzeit scheinbar etwas entspannt, bleibt Vorsicht und Energiesparen für Konrad Aichner, Geschäftsführer des regionalen Energieversorgers Harz Energie, das oberste Gebot: „Es ist eine Momentaufnahme. Doch die Energiekrise ist noch nicht überwunden“, erklärt er auf Nachfrage unserer Zeitung.

Sinkende Beschaffungspreise haben verschiedene Gründe

Die gesunkenen Preise für Strom und Gas seien vor allem auf den milden Winter, geringere Verbräuche und gut gefüllte Gasspeicher sowie die fertiggestellten LNG-Terminals zurückzuführen. „Aber niemand kann vorhersagen, wie sich die kommenden Monate entwickeln“, mahnt Aichner ausdrücklich.

Doch laut dem Geschäftsführer scheine dies für einige Discount-Anbieter, die jetzt wieder auf verschiedenen Vergleichsportalen auftauchten, nicht zu gelten. „Sie setzen auf kurzfristige Preisschwankungen am Markt und nehmen dafür die Versorgungsrisiken in Kauf.“ So hätten etliche von ihnen im vergangenen Jahr aufgrund der hohen Börsenpreise die Belieferung ihrer Kunden einseitig beendet und seien teilweise in die Insolvenz gegangen.

Geschäftsführer: „Für eine Entwarnung ist es noch zu früh“

Harz Energie hingegen verfolge eine risikoarme, langfristige Beschaffungsstrategie. „Durch langfristige Lieferverträge schaffen wir Planungssicherheit und Stabilität. Davon profitieren unsere Kundinnen und Kunden auch in Krisenzeiten. Die oberste Priorität liegt auf der Versorgungssicherheit und für eine Entwarnung ist es noch zu früh“, betont Konrad Aichner. Die kurzfristigen Rückgänge bei den Großhandelspreisen machten sich daher im Allgemeinen noch nicht bei den Kundinnen und Kunden bemerkbar. Vorerst ist also keine Preissenkung in Sicht.

Dass das Thema Preisentwicklung die Menschen weiterhin massiv beschäftige, konnte der Geschäftsführer aus dem Kundenservice bestätigen. Bei den Kolleginnen und Kollegen in dem Bereich der Harz Energie stünden die Telefone nicht still. „Im Mittelpunkt stehen Fragen zu den Preisbremsen für Strom, Gas und Wärme“, erklärt Aichner. Dazu sei wichtig zu wissen: Die Entlastungen für die Kundinnen und Kunden kommen bundeseinheitlich ab kommenden Monat zum Tragen. Im März werden dann die Entlastungen für Januar, Februar und März mit dem Abschlag verrechnet. Ab April reduziert sich der Abschlag entsprechend. „Die Kundinnen und Kunden müssen dafür nichts tun und werden schriftlich benachrichtigt.“

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!